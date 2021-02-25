لو أندرويد.. 4 مميزات جديدة سيحصل عليها هاتفك قريباً

أصدرت شركة جوجل Google ، أول معاينة للمطورين لنظام تشغيلها القادم Android 12، والتي تمنح المطورين فرصة للتحقق من أحدث نظام تشغيل للهاتف المحمول من عملاقة البحث، ويعد الإصدار التجريبي للمطورين ليس متاحا للجميع، فهو مليء بالأخطاء والمشكلات، ولكنها تحتوي على تحسينات للطبقة الأساسية للنظام إلى جانب الكثير من الميزات القادمة، نستعرض إليك أبرزها فيما يلي وفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني.





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1. ميزة إيماءات النقر المزدوج لإنجاز المهام:





على غرار ميزة متوفرة بهواتف آيفون من آبل، والتي تتيح لمستخدمي أجهزة الشركة الأمريكية، إمكانية النقر على ظهر الهاتف لعدد محدد من المرات لتنفيذ إجراءا ما على حسب اختيار المستخدم ضمن الإعدادات، وتقتبس جوجل ذات الفكرة بنظامها المقبل.





ويمكن لمستخدمي هواتف Pixel 5 الذهاب إلى قائمة إعدادات Settings> ثم النظام System > إيماءات Gestures > نقرتين متتاليتين Double tap، لتنشيط الميزة الجديدة، وسترى قائمة بالإجراءات التي يمكنك تشغيلها، تشمل المهام التقاط لقطة شاشة أو تشغيل الوسائط وإيقافها مؤقتًا أو فتح مساعد جوجل الذكي.





2. الاتصال في الحالات الطارئة:





سيتيح لك الإصدار الثاني عشر من نظام التشغيل أندرويد، طلب المساعدة بسرعة عن طريق الضغط بسرعة على زر الطاقة في الهاتف خمس مرات، وسيتم تشغيل منبه العد التنازلي حتى تعرف أن هاتفك على وشك الاتصال للحصول على المساعدة، ثم يقوم بالاتصال برقم الطوارئ المحلي الافتراضي، ولكن يمكنك من خلال الإعدادات عن طريق تفعيل خاصية طلب النجدة، من خلال الذهاب إلى الإعدادات Settings> ثم السلامة وحالات الطوارئ Safety & Emergency > SOS لحالات الطوارئ.





3. تصميم جديد للإشعارات:





تتميز لوحة الإشعارات بمظهر جديد دقيق للغاية، فعندما تستخدم السمة الساطعة، يوجد لون أزرق في ظل الرسالة وتكون أيقونات التطبيق أكثر وضوحا، والذي من المتوقع ظهور المزيد من التغييرات عليه ضمن الإصدارات المستقبلية.





4. التحكم في التطبيقات التي يتم عرضها في إعدادات الوسائط:





بدلا من السماح لجميع التطبيقات التي تتحكم في تشغيل الصوت أو الفيديو باستخدام لوحة التحكم في الوسائط في لوحة الإعدادات السريعة، يضيف نظام التشغيل المقرر الإعلان عنه في مايو المقبل، خيارا لإيقاف تشغيل التطبيقات الفردية من استخدامها، فإذا كنت تريد أن تكون في التحكم بتشغيل خدمة Spotify في لوحة الإعدادات السريعة ولكنك لا تريد أي تطبيق آخر، فيمكنك إيقاف تشغيله بسهولة من خلال الذهاب إلى الإعدادات Settings >ثم الصوت والاهتزاز Sound & vibration> ثم وسائط Media، وأوقف تشغيل جميع التطبيقات التي تريد حظرها.