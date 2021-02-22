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تكنولوجيا

كيف تعرف أن حسابك فى جوجل كروم مخترقا؟

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:01 ص
كيف تعرف أن حسابك
كيف تعرف أن حسابك فى جوجل كروم مخترق ؟
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ندى على
أصبحت خصوصية المستخدمين على جوجل كروم ، مصدر قلق متزايد كل يوم لدى العديد من المستخدمين، لأنها مرتبطة بشكل أساسي بالمعلومات الشخصية، مثل معلومات بطاقات الائتمان والعناوين الشخصية، حيث يعتبر جوجل كروم المتصفح الأكثر شهرة واستخداما.

ومع ازدياد عمليات الاختراق التى تحدث طوال الوقت خاصة على متصفح جوجل كروم الذى يستخدمه الملايين، أصبحت هناك العديد من الاختراقات التى من الممكن أن تحدث ولكن لا يستطيع المستخدمين اكتشافها، وبحسب موقع PanSpy  فإنه يمكن تحديد أنك مخترق فى جوجل كروم من خلال هذه العلامات: 

- صفحة رئيسية غير معروفة وإعادة توجيه URL

من أكثر العلامات التى تنبئك أنك مخترق ف جوجل اكتشاف أن صفحتك الرئيسية قد تمت إعادة تعيينها، وإذا كان متصفحك يعرض موقعًا غير مألوف، مثل المواقع الإباحية أو يعلن عن برامج أمان مزيفة وإذا أدخلت عنوان URL ووجدت أنك موجه إلى موقع ويب مختلف عن ذلك الذي كنت تقصده ، فهذا يشير أيضًا إلى اختراقك. 

- النوافذ المنبثقة التي لا يمكن إيقافها

يعتقد الكثير من الناس أن النوافذ المنبثقة مجرد مصدر إزعاج ، ولكن النوافذ المنبثقة هي شكل مفضل لتسليم البرامج الضارة لمخترقي المتصفح، وغالبًا ما تعرض المتصفحات عالية الاختراق موجات لا يمكن إيقافها من الإعلانات المنبثقة ، ويمكن للمخترقين تعطيل مانع النوافذ المنبثقة في متصفحك. 

- تنبيهات أمنية وهمية

ويعرض التنبيه الأمني المزيف رسالة عامة تفيد بأن جهاز الكمبيوتر الخاص بك يتعرض للاختراق أو أن أمنك قد تعرض للخطر ، فيجب أخذ الحذر قبل قراءة الرسالة بالكامل وقبل النقر فوق أي روابط، وإذا كانت الرسالة من برنامج أمان لا تتذكر أنك قمت بتثبيته . 


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