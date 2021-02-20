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تكنولوجيا

لحماية خصوصيتك.. كيفية مسح سجل بحثك نهائيا علي جوجل كروم

السبت 20/فبراير/2021 - 10:09 م
لحماية خصوصيتك..
لحماية خصوصيتك.. كيفية مسح سجل بحثك نهائيا علي جوجل كروم
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ندى على
يمثل سجل البحث على متصفح جوجل كروم مشكلة كبيرة بالنسبة للمستخدمين الذين يريدون الحفاظ على خصوصيتهم وعدم الإطلاع ما يبحثون عنه أو حتى حماية أنفسهم من الاختراق لعدم سهولة تتبعهم من الهاكرز وتخزين بياناتهم. 

وبحسب صفحة الدعم الرسمية من جوجل فإن المستخدمين الذين يريدون الحفاظ على خصوصية معلومات سجل البحث الخاصة يجب عليهم اتباع عدد من الخطوات لمسح كل بيانات البحث أو بعضها الخاصة بجوجل كروم  من خلال الآتى : 


مسح سجل البحث من على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب : 

- حدد سجل البحث أو history 
- على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو اللاب توب ، افتح جوجل كروم . 
- انقر فوق سجل البحث 
- في أعلى اليسار ، انقر على المزيد.
- على اليسار ، انقر فوق مسح بيانات التصفح، وسيظهر مربع.
- من القائمة المنسدلة ، حدد مقدار السجل الذي تريد حذفه، و لمسح كل شيء ، حدد كل الوقت.
- حدد الخانات الخاصة بالمعلومات التي تريد أن يمسحها كروم ، بما في ذلك "سجل التصفح". تعرف على المزيد حول أنواع بيانات التصفح التي يمكنك حذفها
- انقر فوق مسح البيانات.

مسح سجل البحث من على هاتفك الأندرويد : 

- على هاتفك الأندرويد ، افتح تطبيق جوجل كروم .
- في الجزء العلوي الأيسر ، انقر على المزيد ثم السجل.
- إذا كان شريط العناوين الخاص بك في الجزء السفلي ، فاسحب لأعلى على شريط العناوين. اضغط على المحفوظات.
- انقر فوق مسح بيانات التصفح.
- بجوار "النطاق الزمني" ، حدد مقدار السجل الذي تريد حذفه. لمسح كل شيء ، انقر فوق كل الوقت.
- تحقق من "محفوظات الاستعراض". قم بإلغاء تحديد أي بيانات أخرى لا تريد حذفها.
- انقر فوق مسح البيانات.
- لحذف سجل البحث ، تعرف على مسح النشاط المحفوظ في نشاطي. 



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