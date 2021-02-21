عيب فني خطير بـ هواتف آيفون 12 يثير غضب المستخدمين

حققت سلسلة هواتف آيفون iPhone 12 ، مبيعات خيالية لشركة آبل Apple، على الرغم من أنها أول مجموعة تقدمها الشركة الأمريكية بدون شاحن مرفق بالصندوق والذي لم يقلل من سعرها الباهظ، إلا أنها شهدت إقبالا كبيرا لشرائها من عشاق تشكيلة الهواتف الرائدة، ولكنها أيضًا تثير عددا كبيرا من المشكلات الخطيرة من إطلاقها في أكتوبر الماضي.





وبحسب ما ذكرته مجلة "forbes" الأمريكية، اشتكى عدد من مالكي أجهزة آيفون 12 على مدار الأشهر الماضية، أن عددا كبيرا من طرازات هواتف آبل الجديدة بها عيب فنى خطير، حيث تضيء بـ "لون أخضر" قوي على شاشاتهم.









وخلال الأشهر الماضية، رفضت عملاقة التقنية الأمريكية التعليق على هذا الأمر، على الرغم من بعض ظهور بعض الادعاءات التي أشارت أن آبل كانت على علم بالمشكلة، وأنها أخبرت مزودي خدماتها بشكل سري تجنب بيع أجهزتها المتأثرة بالخلل.





ولكنها اعترفت مؤخرا ضمن ملاحظات الإصدار التجريبي من تحديث نظام التشغيل iOS 14.5، أن الهواتف التي ظهر فيها العيب كانت بسبب إصدار نظام التشغيل وليس بالشاشة نفسها.





وفي ملاحظاتها، قللت آبل من أهمية المشكلة التي وصفتها بأنها "توهج خافت الذي قد يظهر عند تخفيض درجة سطوع الشاشة أثناء وجود خلفيات سوداء"، وذلك بالرغم أن بعض المستخدمين أكدوا عبر منصة تويتر أن " الضوء الأخضر" يظهر بشكل متكرر، وفي بعض الحالات تضيء الشاشة بأكملها باللون الأخضر.





وعلى غرار نفس المشكلة بـ "هواتف آيفون 11"، قالت آبل إن الإصدار الجديد من iOS يحتوي على تحسين لتقليل التوهج الأخضر"، ولم توضح سبب تلك الظاهرة في كلتا الحالتين، ومع ذلك، أبلغ عدد من مستخدمي الإصدار التجريبي نظام التشغيل iOS 14.5، أن التحديث أحدث فرقا بسيطا بالمشكلة، والبعض الآخر قالوا إن التحديث لم يحل المشكلة إطلاقا.





جدير بالذكر أن شركة آبل واجهت نفس المشكلة مع بعض طرازات هواتف آيفون 11 في منتصف العام الماضي، حيث ظلت حينها صامتة لعدة شهور قبل أن تعترف بهدوء بأن "الصبغة الخضراء" في شاشات أجهزتها كانت مشكلة أيضًا في إصدار نظام التشغيل iOS 13.6.1.







