ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

شاهد.. نسخة آيفون 12 برو الشبح المستوحاة من الطائرات النفاثة.. بسعر 86 ألف جنيه

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
هاتف iPhone 12 Pro
هاتف iPhone 12 Pro Stealth
Advertisements
شيماء عبد المنعم
كانت الشركات في الماضي، تصنع إصدارات خاصة من هواتفها بدون كاميرا،  يتم تصنيعها خصيصا لموظفي الشركات والحكومة الذين يعملون في وظائف أمنية حساسة يحظر بها استخدام الهواتف ذات الكاميرات، وقد زادت تلك مخاوف تلك الجهات مع الأجهزة المتصلة بالإنترنت الموجودة اليوم، ويرجع ذلك إلى إمكانية اختراق تلك الأجهزة واستخدام الكاميرا الخاصة بها للتجسس على موظفيها.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قدمت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة، حلا ذكيا وعمليا لهؤلاء الموظفين الذين يعملون ضمن وظائف حساسة، تتطلب منهم زيادة في الحرص والأمان.


حيث قامت "كافيار" بإزالة الكاميرا الثلاثية بهاتف آبل الرائد "آيفون 12 برو"، وتعطيل كاميرا السيلفي في المقدمة ولكن لا يزال الهاتف يدعم ميزة Face ID، بالرغم من إزالة الكاميرا الأمامية والتي استبدلت بكاميرا "TrueDepth" تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

واختارت الشركة الروسية للهاتف الرائد اسم جديد وهو الشبح iPhone 12 Pro Stealth، وعلى غرار تصميمتها السابقة استوحت "كافيار" التصميم الجديد لآيفون 12 برو من من الطائرات النفاثة التي تتخفي من الرادار وتسمي الشبح Stealth.

The iPhone 12 Pro Stealth Gold looks like a gold ingot from the backThe iPhone 12 Pro Stealth Gold looks like a gold ingot from the back

ووابتكرت "كافيار" إصداران من هاتف آيفون الشبح المخصص من جهاز iPhone 12 Pro، كلاهما مصنوع من مادة التيتانيوم المقوى بطول الجهاز لإنشاء لوحة خلفية جديدة بدون كاميرات.

ويتميز هاتف iPhone 12 Stealth من شركة "كافيار" الروسية، بنقش رأسي مع طلاء ليزر أسود متين، حيث يتحول إصدار الشبح باللون الذهبي Stealth Gold إلى طلاء من نوع PVD الذهبي، وستقوم الشركة بإنتاج 99 وحدة حصريا فقط من أي من الإصدارين.

وبالنسبة للخطة السعرية التي سيتم طرح الهاتف الجديد بها، حيث يأتي الهاتف الشبح Stealth، بسعر أرخص مقارنة بالإصدارات السابقة لشركة "كافيار"، حيث أطلقت الشركة المتخصصة إصدار من هاتف آيفون 12 برو مرصعا بالذهب عيار 18 قيراط، مقابل سعر 23.380 دولار أمريكيا أي ما يعادل 366,341 جنيها مصريا.

Caviar's iPhone 12 Pro Stealth values privacy and good looksCaviar's iPhone 12 Pro Stealth values privacy and good looks

ويتوفر إصدار هاتف iPhone 12 Pro Stealth، بسعر يبدأ من 4990 دولار أي ما يعادل 78188 ألف جنيها مصريا، والإصدار المطلي بالذهب بسعر 5520 دولار أي ما يعادل 86492 ألف جنيها مصريا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رسميا.. آبل تعلن عن موعد إطلاق هواتف iPhone 12.. تعرف على خطة أسعارها

iPhone 12 mini.. بسعر 11 ألف جنيه وبشحن أبطأ من إصدارات آيفون الأخرى

رسميًا.. آبل تطرح هاتفي iPhone 12 mini وPro Max للبيع.. تعرف على السعر

"كافيار" تطلق إصدارات باهظة الثمن من هواتف iPhone 12 Pro وPro Max.. فيديو

بسعر أعلى وإمكانيات أقوى.. هاتف Mate 40 Pro من هواوي يهز عرش آيفون 12 برو

طرح سلسلة آبل الجديدة للبيع.. تعرف على سعر آيفون 12 في مصر

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. تعليق قوي من أحمد موسى بعد تأهل الأهلي لنهائي كأس مصر.. حمو بيكا يكشف حقيقة زواجه من راقصة.. ومفاجأة عن مصابي كورونا بمصر

خاص.. محمد يوسف: الأهلي كان يستطيع الفوز على الزمالك بنتيجة كبيرة لولا هدف شيكابالا

ستيف هودج يرفض بيع قميص مارادونا التاريخي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020

أخبار الرياضة | وكيل بن شرقي يرد على ميدو.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد توديع الزمالك لكأس مصر

الرشوة مقابل العفو الرئاسي.. فضيحة تهز البيت الأبيض

Advertisements

خالد الغندور يوجه رسالة نارية لـ أحمد حسام ميدو

بملابس بدائية.. شاهد العثور على قبيلة كاملة من البشر منعزلين عن العالم .. صور

لأول مرة.. حلا شيحة تعترف بارتباطها وحبها لـ معز مسعود

السودان يهدد بتجميد عملية التطبيع مع إسرائيل | اعرف السبب

حريق هائل بجهاز حدائق أكتوبر.. و6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران .. فيديو وصور

العثور على جثتها عارية.. مشهورة انستجرام ضحية جريمة قتل غامضة .. صور

أخبار الرياضة | وكيل بن شرقي يرد على ميدو.. أول تعليق من مرتضى منصور بعد توديع الزمالك لكأس مصر

قفزة حادة في وفيات كورونا بالولايات المتحدة

الصحة العالمية: إصابات كورونا لا تزال مرتفعة رغم تسجيل انخفاض طفيف

عميد طب الإسكندرية: سنتكفل وشركة المقاولات بعلاج أميرة "ضحية السقالة" داخل أو خارج مصر.. فيديو

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن إنجاز جوزيه.. وموسيماني على أعتاب التاريخ

بعد تهمة المخالفات المالية لمجلس الزمالك المنحل.. تعرف على عقوبة التلاعب بالأموال العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر 10 سيارات مشاهدة على يوتيوب youtube .. صور

فاضي يا أسطى ؟.. فولكس فاجن معشوقة أهالي الجيزة

فوربس تختار «رامي يوسف» ضمن أبرز المبدعين الشباب على قائمتها لعام 2021