شاهد.. نسخة آيفون 12 برو الشبح المستوحاة من الطائرات النفاثة.. بسعر 86 ألف جنيه

كانت الشركات في الماضي، تصنع إصدارات خاصة من هواتفها بدون كاميرا، يتم تصنيعها خصيصا لموظفي الشركات والحكومة الذين يعملون في وظائف أمنية حساسة يحظر بها استخدام الهواتف ذات الكاميرات، وقد زادت تلك مخاوف تلك الجهات مع الأجهزة المتصلة بالإنترنت الموجودة اليوم، ويرجع ذلك إلى إمكانية اختراق تلك الأجهزة واستخدام الكاميرا الخاصة بها للتجسس على موظفيها.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، قدمت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة، حلا ذكيا وعمليا لهؤلاء الموظفين الذين يعملون ضمن وظائف حساسة، تتطلب منهم زيادة في الحرص والأمان.









حيث قامت "كافيار" بإزالة الكاميرا الثلاثية بهاتف آبل الرائد "آيفون 12 برو"، وتعطيل كاميرا السيلفي في المقدمة ولكن لا يزال الهاتف يدعم ميزة Face ID، بالرغم من إزالة الكاميرا الأمامية والتي استبدلت بكاميرا "TrueDepth" تعمل بالأشعة تحت الحمراء.





واختارت الشركة الروسية للهاتف الرائد اسم جديد وهو الشبح iPhone 12 Pro Stealth، وعلى غرار تصميمتها السابقة استوحت "كافيار" التصميم الجديد لآيفون 12 برو من من الطائرات النفاثة التي تتخفي من الرادار وتسمي الشبح Stealth.









ووابتكرت "كافيار" إصداران من هاتف آيفون الشبح المخصص من جهاز iPhone 12 Pro، كلاهما مصنوع من مادة التيتانيوم المقوى بطول الجهاز لإنشاء لوحة خلفية جديدة بدون كاميرات.





ويتميز هاتف iPhone 12 Stealth من شركة "كافيار" الروسية، بنقش رأسي مع طلاء ليزر أسود متين، حيث يتحول إصدار الشبح باللون الذهبي Stealth Gold إلى طلاء من نوع PVD الذهبي، وستقوم الشركة بإنتاج 99 وحدة حصريا فقط من أي من الإصدارين.





وبالنسبة للخطة السعرية التي سيتم طرح الهاتف الجديد بها، حيث يأتي الهاتف الشبح Stealth، بسعر أرخص مقارنة بالإصدارات السابقة لشركة "كافيار"، حيث أطلقت الشركة المتخصصة إصدار من هاتف آيفون 12 برو مرصعا بالذهب عيار 18 قيراط، مقابل سعر 23.380 دولار أمريكيا أي ما يعادل 366,341 جنيها مصريا.









ويتوفر إصدار هاتف iPhone 12 Pro Stealth، بسعر يبدأ من 4990 دولار أي ما يعادل 78188 ألف جنيها مصريا، والإصدار المطلي بالذهب بسعر 5520 دولار أي ما يعادل 86492 ألف جنيها مصريا.