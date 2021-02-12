بسعر 703 آلاف جنيه.. "كافيار" الروسية تطلق مجموعة من هواتف آيفون 12 مطلية بالذهب والألماس.. فيديو وصور

كشفت العلامة التجارية الروسية للإكسسوارات الفاخرة كافيار Caviar ، عن إصدارات خاصة من سلسلة هواتف آيفون 12 باهظة الثمن، حيث صممت هاتفي iPhone 12 Pro و 12 Pro Max، بتصميم خلفي مطلى بالماس والذهب.





iPhone 12 Pro و 12 Pro Max مطلية بالذهب والألماس إلى جانب وضع شظايا من الأسلحة القديمة، وأطلقت اسم Warrior على أحدث مجموعتها التي تحمل طابع المحاربين. وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، وضعت شركة كافيار الروسية، لمستها الباهظة الثمن على نسخ جديدة من هاتفيPro و 12 Pro Max مطلية بالذهب والألماس إلى جانب وضع شظايا من الأسلحة القديمة، وأطلقت اسم Warrior على أحدث مجموعتها التي تحمل طابع المحاربين.









وتأتي مجموعة iPhone 12 Pro Warrior، استكمالا لمجموعة شركة "كافيار" السابقة، حيث كشفت عن مجموعة من الإصدارات المماثلة في شهر أكتوبر الماضي، وتضيف المجموعة الجديدة حاليا ستة طرازات جديدة.









وتضم مجموعة iPhone 12 Pro Warrior، طرازا أغلى هو إصدار "ماو Mao" الذي اشتق اسمه من رمح ماو الطويل المستخدم في الصين القديمة خلال عهد أسرة هان.





ويتميز إصدار "ماو Mao"، بخلفية مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراطا، ممزوجة بنوع من خشب الماهوجني ويعلوه حجر ياقوت على شكل قطرة دم بالقرب من الجزء السفلي من الجهاز، ويأتي إلى جانب طراز Mao، تميمة خاصة بقطع من فأس خنجر مطرد "Ge" الأصلي يعود تاريخه إلى 400-700 قبل الميلاد.









ويتوفر إصدار ماو Mao من هاتفiPhone 12 Pro، بسعر يبدأ من 37 ألف دولار (أي ما يعادل 578 ألف جنيه مصري)، لنسخة 128 جيجابايت، بينما يصل سعر إصدار 12Pro Max بسعة تخزين 512 جيجابايت إلى 45 ألف دولار (أي ما 703 ألف يعادل جنيه مصري).





وأطلقت الشركة الروسية المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة الجديدة، نسخة أخرى ضمن مجموعة Warrior، من طراز Apocalypto، والذي يبدأ بسعر رائع قدره 35 ألف دولار (أي مايعادل 547 ألف جنيه مصري)، وقد تم تصميمه بناء على ثقافة تولتيك التي ظهرت في المكسيك بين 900-1521 م.



