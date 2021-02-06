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تكنولوجيا

بسعر 15 ألف جنيه.. كافيار تطلق هاتف Caviar Origin بأزرار مطلية بالذهب ..فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 12:01 م
هاتف Caviar Origin
هاتف Caviar Origin
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شيماء عبد المنعم
دائما ما تضع شركة كافيار Caviar الروسية، لمستها من الذهب الخالص على أحدث تصميمات هواتف آيفون من آبل أو جالاكسي من سامسونج، إلى جانب وضع ما يكفي من الأحجار الكريمة عليها بحيث تبدو سلسلة الهواتف الرائدة كأنها إحدى التحف التي خرجت من قبر الملك توت عنخ آمون.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أرادت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة الجديدة، أن تفعل شيئا خارج الصندوق المذهب بمفهوم Caviar Origin، وهو شيء فريد إلى حد ما.


واستوحت "كافيار" هاتفها الجديد من شركة Vertu للهواتف الفاخرة، التي أوقفت تصنيعها منذ فترة كبيرة، وكانت تصنع هواتف Vertu الكلاسيكية قبل المحاولة الفاشلة للانتقال من نظام التشغيل Nokia S40 إلى أندرويد.

The Caviar Origin looks like a classic Vertu phone, but runs Android

وقامت الشركة الروسية باختيار نظام التشغيل أندرويد بشكل أساسي لدعم تطبيقات الهاتف الجديد، وبرز "واتسآب" باعتباره تطبيق التراسل الأكثر استخدام بين مستخدمي كافيار، وسيحصل الجهاز على تطبيقات أخرى أيضا.

ولم توضح كافيار ما إذا كان هاتف Origin، يحتوي على شاشة تعمل باللمس، وأعادت الشركة الروسية تصميم الواجهة لاستخدام المفاتيح المرنة كما في التصميم السابق إلى جانب لوحة مفاتيح هاتف قياسية مطلية بالذهب لإدخال الأرقام والنص.

The Caviar Origin looks like a classic Vertu phone, but runs Android

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الشركة نموذج أولي من هاتف  Caviar Origin، والذي سيكون متاحا في الربع الأخير من عام 2021، والذي سينطلق بسعر 1000 دولار أمريكي (أي ما يعادل 15,680 جنيها مصريا)، لأن تكلفة المعادن والأحجار الكريمة تفوق بكثير تكلفة الأجهزة الإلكترونية.

يذكر أن شركة كافيار أطلقت في شهر نوفمبر الماضي، نسخة من آخر هواتف آيفون تحت اسم iPhone 12 Pro Sands of Time، يحتوي على صور بارزة للرئيس الأمريكي الحالي "جو بايدن" والرئيس الأسبق "دونالد ترامب"، إلى جانب علم الولايات المتحدة على ظهر الهاتف مع 750 حبة ذهبية من الرمال تحاكي الساعة الرملية، ويأتي هذا الإصدار بسعر باهظ  ما بين 14900 و 19050 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل تقريبا 232,975 جنيها مصريا).
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