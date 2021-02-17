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تكنولوجيا

بإمكانيات جديدة.. كل ما تريد معرفته عن هواتف آيفون 13 القادمة من أبل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:00 م
سلسلة آيفون 13
سلسلة آيفون 13
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شيماء عبد المنعم
ظهرت العديد من التسريبات والشائعات حول مواصفات وميزات سلسلة هواتف iPhone 13 القادمة، والتي كشفت عن بعض التغييرات المثيرة للاهتمام في تشكيلة آيفون القادمة لتشجيع عشاقها بالترقية للطراز القادم، وعلى الرغم من شركة أبل لم تحدد موعد الإعلان عن الجيل الثالث عشر من هواتفها أو المواصفات التي ستنطلق بها، إلا أن بعض المسربين أشاروا إلى أهم الميزات التي ستجلبها مجموعة آيفون لعام 2021.


وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، تشير بعض التقارير إلى أن سلسلة آيفون 13 القادمة قد تقدم أكثر المزايا إثارة للاهتمام، من بينها تصميم الشاشة التي ستأتي بتحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، وشاشة LTPO توفر طاقة البطارية، وشق شاشة أصغر، وتصميم بدون منفذ، وإعداد كاميرا مطور.




ومن المتوقع أن تجلب سلسلة أبل القادمة 3 طرازات هي جهاز iPhone 13 Pro الرائد الذي سيأتي بمواصفات أقل من iPhone 13 Pro max عالي المواصفات، والإصدار العادي أقل تكلفة من الإصدارين السابقين iPhone 13، ووفقا لموقع "Bloomberg"، من المحتمل أن تقدم أبل طرازا آخر يسمى iPhone 12s.


- التصميم:
أشارت بعض التسريبات إلى أنه من المتوقع أن تأتي سلسلة هواتف آيفون لهذا العام متشابة مع التشكيلة الحالية آيفون 12، ولكن ستكون أكثر سمكا بنفس نسبة الارتفاع ولكن بزيادة في الحجم بنسبة 0.26 مللميتر، مع شاشة من نوع OLED، وستأتي الثلاثة طرازات بقياسات مختلفة وهي كالآتي:

إصدار آيفون 13 العادي سيأتي بقياس 5.4 بوصة.

إصداران سيأتيان بقياس 6.1 بوصة.

الإصدار المتميز بقياس 6.7 بوصة.


ومن المرجح أن تعتمد إصدارات آيفون القادمة تقنية LTPO، والتي تعمل على تقليل استهلاك الشاشة لطاقة البطارية، حيث ستدعم هواتف آيفون 13 معدل تحديث عالٍ بتردد 120 هرتزا في الثانية.


- الكاميرا:
من المتوقع أن تحافظ سلسلة أبل القادمة على نتوء الكاميرا ولكنها تضيف طبقة من الزجاج تغطي جميع العدسات الثلاث لجعلها تبدو وكأنها كاميرا واحدة، وستتضمن الثلاثة طرازات الماسح الضوئي LiDAR


- المعالج:
تعمل سلسلة هواتف آيفون 12، بمعالج من نوع A14 Bionic، والذي تم تطويره بتقنية 5 نانومتر لتحسين الأداء مع استهلاك طاقة محسنة لتحسين عمر البطارية، وستطلق عليه شركة أبل اسم A15 Bionic، ومن المقرر أن يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، على غرار تشكيلة العام الماضي.


- ذاكرة التخزين:
ستأتى هواتف iPhone 13، لأول مرة بسعة تخزين كبيرة، حيث كشفت التقارير أن هاتف  iPhone 13 Pro سيأتى بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.


- تاريخ الإصدار والسعر:
تشير بعض التقارير إلى أنه من المقرر أن تطلق شركة أبل سلسة هواتف آيفون 13، في شهر سبتمبر 2021، وبالنسبة للسعر لا توجد أي معلومات حول سلسلة آيفون 13 حتى الآن.
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