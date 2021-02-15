آيفون 13 يحضر مفاجأة .. شاشته لن تظلم نهائيًا





وبحسب موقع إنجادجيت التقني، ستعتمد آبل على شاشات من نوع LTBO OLED، بسرعة تحديث 120 هيرتز فى الثانية، ويسمح هذا النوع من الشاشات بعرض أى إشعار أو معلومة على الشاشة بدون أى إستهلاك يذكر للشاشة.





وللعلم فهذه الميزة متواجدة فى بعض هواتف أندرويد الرائدة من فئة الـ Flagship، ولطالما تمنى عشاق علامة آبل الأمريكية أن يروها فى هواتفهم الذكية المميزة، إلا أن الأخيرة ترغب فى طرح الميزة على طريقتها ولكن بالألوان الكاملة.





وأكبر دليل على ذلك هو إصدارات الجيل الخامس من ساعات آبل، الذى يعرض التاريخ والوقت طوال الوقت حتى والشاشة مغلقة، فقط من خلال أجزاء معينة بها، للحفاظ أيضًا على عمر شحن البطارية.











ومن المنتظر أيضًا تحسينات لأداء الكاميرا، بالإضافة لبصمة الإصبع مع قارىء بصمة الوجه، والتى ستكون أسفل الشاشة مباشرةً، لتسهيل إستخدام الهاتف فى ظل ظاهرة كورونا، وحتى فى بعض الأماكن المظلمة التى تعيق عمل بصمة الوجه بشكل جيد.

مع بداية كل عام جديد تبدأ التسريبات بالانتشار حول مواصفات و ميزات أحدث إصدار من أشهر هاتف ذكي فى العالم آيفون، وبالفعل بدأت الأخبار والتقارير المتعلقة بـ آيفون 13 فى الظهور، ومن أبرزها أن شاشته لن تظلم أبدًا، حيث ستعمل مثل شاشات ساعات آبل عند السكون، لتوفر نسبة الشحن والإشعارات بشكل مستمر.