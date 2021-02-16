اشتر آيفون 8 بلس بـ 4700 جنيه.. عرض الثلاثاء

أرقام مبيعات ضخمة منذ أول طلة فى عام 2007، حيث الأداء القوي والتصميم المبهر، و بصفة خاصة الإصدارات ذات الحجم الكبير مثل

الذى صداره فى عام 2017، بتصميمه الأنيق وبطاريته الجبارة، و

شاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، إضافةً إلى مقاومته للغبار والماء،

كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.