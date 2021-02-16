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تكنولوجيا

اشتر آيفون 8 بلس بـ 4700 جنيه.. عرض الثلاثاء

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 03:00 ص
اشتر آيفون 8 بلس
اشتر آيفون 8 بلس بـ 4700 جنيه.. عرض الثلاثاء
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قسم التكنولوجيا
نجح هاتف آيفون الشهير في حصد أرقام مبيعات ضخمة منذ أول طلة فى عام 2007، حيث الأداء القوي والتصميم المبهر، و بصفة خاصة الإصدارات ذات الحجم الكبير مثل iPhone 8 plus، حيث الشاشة الكبيرة التى تتيح تجربة مشاهدة رائعة، ورغم سعره المرتفع يمكنك شراء نسخة منه بأقل سعر ممكن.

وفقًا لموقع "تك رادار" التقني، تستطيع شراء نسختك من iPhone 8 plus سعة 64 جيجابايت فى 3 ألوان هي الأسود و الذهبي و السيلفر، عبر متجر إيباي الشهير بسعر 300 دولارًا، ما يعادل 4700 جنيه.

يعطيك iPhone 8 plus أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، الذى صداره فى عام 2017، بتصميمه الأنيق وبطاريته الجبارة، وشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، إضافةً إلى مقاومته للغبار والماء، كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

يذكر أن هاتف iPhone 8 plus يحتوى على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

يحتوى هاتف iPhone 8 plus على ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2691 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، بالإضافة لميزة الشحن اللاسكلي.

يمكنك شراء نسخة الـ 64 جيجابايت من هاتف آيفون 8 بلس باللون الأسود عبر هذا الرابط.
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