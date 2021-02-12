5 ميزات جديدة لهواتف آيفون في تحديث iOS 14.5

تستعد شركة آبل Apple ، لإطلاق إصدار التجريبي الأول من تحديث iOS 14.5، وهو إصدار جديد من نظام تشغيل iOS لهواتف آيفون، ويتضمن الإصدار القادم من iOS العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك القدرة على فتح قفل هاتف الآيفون باستخدام ساعة Apple Watch.





إليك كل ما تريد معرفته حول تحديث iOS 14.5، وفقا لما ذكره موقع "indian express".









أولا: تاريخ إصدار تحديث iOS 14.5:

لم تعلن آبل عن موعد إطلاق الإصدار النهائي من نظام iOS، ولكن من المتوقع أن تطلق آبل الإصدار النهائي من تحديث iOS 14.5 في وقت لاحق من هذا الشهر أو في بداية شهر مارس، حيث إنه متاح الآن كإصدار تجريبي للمطورين.





ثانيا: أهم الميزات الجديدة القادمة في تحديث iOS 14.5:





1. فتح قفل هاتف آيفون باستخدام Apple Watch:





تختبر آبل حاليًا ميزة جديدة لهواتف آيفون تتيح لك فتح قفل هاتفك حتي إذا كنت ترتدي قناعا الوجه بسهولة، ولكن تتطلب الميزة الجديدة استخدام ساعة آبل الذكية Apple Watch. ومن الواضح أن هذه الساعة يجب أن تعمل بإصدار WatchOS 7.4، وباستخدام هذه الميزة لن تكون مضطرا إلى خلع قناع الوجه أو إدخال رمز مرور لإلغاء قفل آيفون عند تمكين هذه الميزة.





2. تعيين مشغل موسيقى افتراضي من اختيارك:





ويتيح لك التحديث الجديد iOS 14.5، اختيار مشغل الموسيقى الافتراضي في أجهزة آبل، مثل Spotify كبديل للتطبيق الافتراضي Apple Music، لذلك في المرة الأولى التي تطلب فيها من المساعد الصوتي Siri تشغيل الموسيقى، ستدرج جميع خدمات بث الموسيقى التي قمت بتثبيتها في هاتفك، وكل ما تحتاجه هو اختيار أي خدمة تريد تعيينها كمشغل الموسيقى الافتراضي الخاص بك.





3. دعم بطاقة SIM المزدوجة لشبكات 5G:





بمجرد طرح تحديث iOS 14.5، سيتم توفير دعما لشبكات الجيل الخامس 5G ثنائي شرائح الاتصال لجميع المستخدمين، وتتيح ميزة Dual-SIM، في هواتف آيفون 12‌ استخدام خطين من الخدمة في الهاتف نفسها، وكان دعم Dual-SIM 5G متاحًا في السابق فقط في الصين.





4. شفافية تتبع التطبيق:





سيقدم تحديث iOS 14.5 بعض ميزات الخصوصية، حيث من المتوقع أن نرى ميزة إشعارات الخصوصية المنبثقة الجديدة التي تتطلب من مطور التطبيق أن يطلب إذن المستخدم لمرة واحدة قبل أن يتتبع التطبيق أنشطته عبر تطبيقات ومواقع الشركات الأخرى.





5. دعم واحدات التحكم بمنصات الألعاب:





يتضمن تحديث iOS 14.5 دعما لوحدات التحكم PS5 و Xbox Series X، حتى تتمكن من ممارسة الألعاب في هاتفك الآيفون بسهولة، ومن المحتمل أن تدعم ألعاب Apple Arcade وألعاب iOS التي تدعم وحدات التحكم ستكون متوافقة مع وحدات تحكم PS5 DualSense و Xbox Series X.