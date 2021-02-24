الداخلية في يوم.. انتهاء استعدادات تأمين كأس العالم للرماية.. رجال الشرطة يواصلون جهودهم في مواجهة الطقس السيئ.. ومصدر أمني يكشف حقيقة حالة السجناء الصحية

استعدادات مكثفة لتأمين بطولة كأس العالم للرماية

جهود وزارة الداخلية لمـواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ

مصدر أمني يكشف حقيقة الحالة الصحية لـ إبراهيم عز الدين وهدى عبد المنعم في السجن

الأمن يضبط أدمن صفحة تروج لشراء العملات الإلكترونية









أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها اللازمة لتأمين فعاليات بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق 2021.





وتشمل الخطة الأمنية استنفارا أمنيًا ورفع درجة الاستعداد من خلال الانتشار الأمنى المكثف لرجال الشرطة والأقوال الأمنية بمحيط ميادين الرماية التى تشهد فعاليات البطولة بالإضافة نشر الخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بالطرق لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل تحركات وفود الدول المُشاركة خلال فعاليات البطولة.. وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها ، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفورى مع جميع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

تأتى هذه الإجراءات وسط تواجد ميدانى من قِبل القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية ، لمتابعة القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط.





وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات لتوفير مناخ آمن لإقامة فعاليات البطولة ، بما يساهم فى إظهارها بالصورة الحضارية المشرفة التى تليق بالدولة المصرية .





وعلى جانب آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية اعتماد الإجراءات اللازمة للمساهمة فى مواجهة موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها بعض المناطق من خلال رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى كافة محافظات الجمهورية وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار ، وتقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة، وتسيير الحركة المرورية، و المساهمة فى إزالة تجمعات المياه ، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية.

وتم وضع خطة مرورية مُحكمة إضطلعت إدارات المرور على مستوى مديريات الأمن لاسيما المحافظات التى تتعرض لهطول الأمطار وموجة الطقس السيىء على تنفيذها، وذلك من خلال تكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات ، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم إضافة إلى نشر العلامات والإرشادات المرورية لحث المواطنين على توخى الحذر حتى الوصول لمنازلهم سالمين ، إلى جانب المتابعة المستمرة لحركة السيارات على الطرق من خلال غرف العمليات الكائنة بإدارات المرور وغرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور وكذا من خلال الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق ، لرصد أية كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية .





و لاقى التواجد الفعال لأجهزة وزارة الداخلية وتكاتف جهود رجال الشرطة لتأمين الأرواح والممتلكات من خلال سرعة الإنتقال والتجاوب مع البلاغات، إستحسان ورضا المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية إنطلاقًا من ثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على التخطيط العلمى المدروس لمواجهة الأعباء وأداء المهام بجودة وإتقان.





ومن ناحية أخرى نفى مصدر أمنى، صحة ما تروجه جماعة الإخوان الإرهابية، وبعض المنظمات والأبواق الإعلامية الموالية لها، من مزاعم متكررة بشأن تعرض نزلاء السجون للإهمال الطبى وسوء المعاملة ، والتى تأتى استمرارا لنهج الجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام وتضليله فى محاولات يائسة لتزييف الوعى الوطنى.





وأكد المصدر، أن الادعاءات المثارة من جانب بعض المنظمات الخارجية، حول تردى الحالة الصحية للمتهم إبراهيم عز الدين ، ومنع الزيارة عن المتهمة هدى عبدالمنعم، تأتى فى إطار تنفيذ المخططات الإخوانية الرامية إلى الإساءة للبلاد أمام الرأى العام الداخلى والخارجى.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بالمنوفية ) لقيامه بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتم من خلالها الترويج للاشتراك فى عملية إلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لتداول العملات الرقمية ( بيت كوين) وهى عبارة عن نقاط داخل حوافظ إلكترونية ليس لها شكل مادى ملموس ويتم التعامل بها مباشرة بين الأشخاص بغرض تجارى.





وتبين للأجهزة الأمنية أنه يتم تحصيل مقابلها عملة أجنبية عبر قنوات غير شرعية ودون الحصول على ترخيص بتداولها أو الإتجار فيها، الأمر الذى يحول دون خضوعها لرقابة الجهات المعنية أو تحصيل الرسوم والضرائب المقررة على تلك المعاملات، وذلك بقصد إشراك أكبر عدد من المواطنين فى تلك العملية لحصوله على مقابل مادى نظير ذلك.





وعثر بحوزة المتهم على (هاتف محمول) وبفحصه تبين وجود حساب خاص به على أحد المواقع الإلكترونية يحوى المحفظة التى تمكنه من تداول تلك العملات الرقمية، وتبين احتواؤها على بعض العملات الرقمية.





وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لتحقيق مكاسب مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



