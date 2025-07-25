مثالية وهشة .. طريقة عمل كيك الشوكولاتة اللذيذة

لا تُكتمل لحظات الفرح أو دفء التجمعات العائلية إلا برائحة كيك الشوكولاتة التي تعبق في أرجاء المنزل، فهذه الحلوى الكلاسيكية أصبحت رمزًا للحنين والراحة والطعم الذي يُرضي الجميع.

وتعتبر طريقة تحضير كيك الشوكولاتة للمناسبات، بوصفة ناجحة ومجربة من الشيف مي صيام، تتميز بقوامها الرطب ومذاقها الغني.

طريقة عمل كيك الشوكولاتة

طريقة عمل كيك الشوكولاتة

المكونات:

1½ كوب دقيق منخول

½ كوب كاكاو خام غير محلى

1 كوب سكر

½ كوب زيت نباتي

1 كوب لبن دافئ

2 بيضة (بدرجة حرارة الغرفة)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة خل أبيض

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

للتزيين (اختياري):

صوص شوكولاتة جاهز أو مُعد منزليًا

رقائق شوكولاتة أو مكسرات أو فواكه مجففة حسب الرغبة

طريقة عمل كيك الشوكولاتة

طريقة التحضير:

ـ سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، وجهزي صينية مدهونة بالزبدة أو مبطنة بورق الزبدة.

ـ في وعاء، اخفقي البيض مع الفانيليا والخل جيدًا، ثم أضيفي السكر والزيت واستمري في الخفق حتى يذوب السكر تمامًا.

ـ أضيفي اللبن الدافئ وامزجي المكونات حتى تتجانس.

ـ في وعاء منفصل، اخلطي المكونات الجافة: الدقيق، الكاكاو، البيكنج بودر، والملح.

ـ أضيفي الخليط الجاف إلى السائل تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على مزيج ناعم بدون تكتلات.

ـ اسكبي الخليط في الصينية، وأدخليها الفرن لمدة 30 إلى 35 دقيقة أو حتى تنضج (اختبري النضج بعود خشبي).

ـ اتركي الكيك يبرد تمامًا قبل التزيين بصوص الشوكولاتة والمكسرات أو الفواكه المجففة حسب الرغبة.

طريقة عمل كيك الشوكولاتة

نصيحة الشيف مي صيام لتحضير كيك الشوكولاتة بنجاح

لنتيجة أكثر طراوة، يمكن استبدال نصف كوب اللبن بكوب زبادي أو إضافة ملعقة قهوة سريعة الذوبان إلى الكاكاو لتعزيز نكهة الشوكولاتة