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محافظات

لتوفير قاعدة معلومات.. محافظ كفر الشيخ يناقش آلية إنشاء وحدة المرصد الحضري ..صور

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:31 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إنشاء وحدة المرصد الحضري بالمحافظة، في إطار التعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمحافظة في شتى مجالات التخطيط العمراني.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وفريق عمل المراصد الحضرية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، المهندسة سهام محي الدين، مدير عام المرصد الحضري، و الدكتورة ابتهال احمد عبدالمعطي، استشاري التخطيط الإقليمي العمراني.

وحضر اللقاء الدكتور مصطفي كامل مصطفي، استشاري التخطيط العمراني بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس ممدوح عبدالحليم، مدير عام المركز الإقليمي لتخطيط إقليم الدلتا، والدكتور حسين عبدالرحمن، المرصد الحضري، والمهندسة بسنت محمود، المرصد الحضري، والمهندسة شيماء رضا، أخصائي إحصاءات مركزية بالمرصد الحضري. 

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن هناك أوجه استفادة متتعددة من إنشاء المرصد الحضري ودعم الهيئة للمحافظة، ومنها المساهمة في وضع قاعدة معلوماتية لدى صانعي القرار، واتخاذ القرارات ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى مراقبة التحولات في البنية العمرانية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية، وقياس الأداء التنموي والمساهمة في دعم القرار، والمساهمة في معرفة أثر البرامج العمرانية على بيئة المدينة. 

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتشكيل فريق عمل كنواة للمرصد الحضري بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ، ليشمل كافة التخصصات المعنية بالمشروع، على أن يقوم ممثلو الهيئة العامة للتخطيط العمراني بموافاة المحافظة بآخر مؤشرات المراصد الحضرية حتى تتمكن المحافظة من البدء في المشروع، علاوة على قيام مسئولي المرصد الحضري بهيئة التخطيط العمراني، بتدريب فريق العمل علي برامج الرصد الحضري، ليقوم هذا الفريق بتدريب وتشكيل فرق عمل على مستوى مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ.

كما وجه ببداية عمل المرصد الحضري بمركز ومدينة مطوبس، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الذي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة لمصر 2030.

جدير الذكر أن المرصد الحضري هو مركز متخصص يعمل على جمع وتحليل واستخدام المؤشرات الحضرية في إعداد سياسات التنمية الحضرية على جميع المستويات ومتابعتها وتقييمها "الإقليمية، الوطنية، المحلية".
لتوفير قاعدة معلومات.. محافظ كفر الشيخ يناقش آلية إنشاء وحدة المرصد الحضري ..صور
لتوفير قاعدة معلومات.. محافظ كفر الشيخ يناقش آلية إنشاء وحدة المرصد الحضري ..صور
لتوفير قاعدة معلومات.. محافظ كفر الشيخ يناقش آلية إنشاء وحدة المرصد الحضري ..صور
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