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رياضة

ليفربول يستعيد جوهرته الغائبة قبل مواجهة شيفيلد فى البريميرليج

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:24 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
عاد البرتغالي دييجو جوتا لاعب ليفربول، للتدريبات الجماعية، اليوم الأربعاء، وقبل مواجهة شيفيلد يونايتد المقرر لها يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ونشرت صفحة ليفربول عبر تويتر، اليوم الأربعاء، مجموعة من الصور لجوتا خلال تواجده مع الفريق بالتدريبات الجماعية.

وتعرض جوتا لإصابة قوية على مستوى الركبة في شهر ديسمبر الماضي في آخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام ميتلاند الدنماركي، غاب على إثرها لنحو شهرين عن الريدز.

وعانى ليفربول في مسابقة البريميرليج في غياب جوتا، وانخفض معدل تهديفه بشكل لافت.

ونشرت صفحة ليفربول عبر تويتر، صورا من التدريبات الريدز التي يتواجد بها العائد من الإصابة دييجو جوتا.

ويتواجد ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج برصيده 40 نقطة.
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