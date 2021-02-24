الأوقاف تواصل حملاتها لنظافة المساجد

تواصل وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) وإسهامًا في الحد من انتشار فيروس كورونا.





وأكد رئيس القطاع الديني بالوزارة: أن الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية في مواجهة البلاء داخل المساجد ونظافتها وتطهيرها للحد من انتشار الأمراض جزء لا يتجزأ من صميم عقيدتنا تجاه بيوت الله (عز وجل) ، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها ، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا ، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء .

وهنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) بالمد لفضيلته حتى سن المعاش ، متمنيا له و لدار الإفتاء المصرية كل التوفيق.





وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية في كل ما يخدم قضايا الدين والوطن.





ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2021 بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام مفتيا للجمهورية حتى 12 أغسطس 2021 .



