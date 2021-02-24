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محافظات

محافظ بني سويف يناقش نتائج وتوجيهات اجتماع اللجنة العليا للإعلانات

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع السكرتير العام نتائج اجتماع اللجنة العليا  للإعلانات، الذي عقد اليوم بحضور أعضاء اللجنة التي تضم رؤساء المدن ومسؤولى الطرق والمرور ومديري الإدارات المالية بتلك الجهات، وذلك لمتابعة الوضع الحالي لشركات الإعلان المتعاقدة مع المحافظة ووحداتها المحلية ومدى التزامها بالمعايير الموضوعة ومراجعة موقف تحصيل مستحقات المحافظة من المعلنين وشركات الإعلان.

واستعرض اللواء جمال مسعود السكرتير العام الموضوعات التي ناقشتها اللجنة وشملت آليات تنفيذ القانون رقم 208 لسنة 2020،الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة،والتأكيد على الالتزام بالمبادئ العامة الواجب مراعاتها عند الموافقة على أية إعلانات يتم عرضه على اللجنة العليا،بجانب مناقشة بعض طلبات التراخيص المقدمة من بعض شركات الإعلان لوضع إعلانات  ببعض الشوارع الرئيسية بالجزيرة الوسطى لها وآليات تنفيذها طبقا للضوابط والإجراءات  الخاصة بمباشرة الإعلانات وفقا  للقانون. 

وأكد المحافظ على ضرورة مراعاة النسق الحضاري والمظهر الجمالي كشرط أساسي لمنح تراخيص وضع الإعلانات للشركات على الطرق والمحاور،لتتواكب مع أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالشوارع  والميادين على مستوى مراكز ومدن المحافظة،مشيرًا إلى تكليفاته للوحدات المحلية بوضع جدول زمني لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الإعلانات غير المرخصة والعشوائية،وإعداد تقرير بما تم تنفيذه في هذا المجال. 

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من جانب آخر تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريرًا  من مديرية  الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع،والتي بدأت 6 فبراير الجاري وتنتهى 5 مارس المقبل، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير،الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ  72 ألفا و285 رأسا ، والتي شملت تحصين  63 ألفا و16 رأسا من الأبقار و 8037 من الجاموس ،و1232 من الأغنام والماعز وذلك "منذ بداية الحملة وحتى أمس الثلاثاء "ء،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.
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