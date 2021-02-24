ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن.. قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن مخالفي إجراءات كورونا الاحترازية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:43 م
الأردن
الأردن
Advertisements
محمود نوفل
أصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، قرارا عاجلا لمواجهة فيروس كورونا المستجد حيث أصدر أمر الدفاع رقم 26 والذي ينص على "التأكيد على التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بلبس الكمامة وإجراءات العمل والتدابير الوقائية".

كما نص أيضا علي تغليظ العقوبات على غير المتلزمين بحيث يعاقب كل من لا يتقيد 20-100 دينار ويعاقب من لا يلبس الكمامة 60-100 دينار.

وبين أن مخالفة المنشآت تتراوح بين 500 و1000 دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى وبغرامة مقدارها ألف دينار وإغلاقها لـ 7 أيام إذا تكررت المخالفة.

كما شدد القرار علي تغليظ العقوبات على المطاعم والمقاهي التي يثبت قيامها تقديم الأرجيلة، ويحبس صاحبها بمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة 500-1000 أو بكلتا العقوبيتين، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع، وللمرة الثانية أسبوعين ومعاقبة المؤسسات التعليمية المخالفة بغرامة 3 آلاف دينار وإغلاقها لمدة يحددها القرار.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بأمر الدفاع ابتداء من يوم غد الخميس بحسب القرار الصادر من رئيس الوزراء الأردني. 

وأصدر رئيس الوزراء لتنفيذ هذه الإجراءات بلاغ رقم 24 استنادا إلى أحكام البند (8) من أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020 والذي ينص على:

أولا: يلغى البلاغ رقم 19 لسنة 2020 والبند أولًا من البلاغ رقم 20 لسنة 2020.

ثانيا: يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم السبت من كل أسبوع.

ويسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة لأداء صلاة الجمعة وفقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة ويفوض وزير الأوقاف بتحديد وقت بدء ساعة التجوال وانتهائها.

كما يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في مناطق المملكة جميعها في باقي أيام الأسبوع من الساعة العاشر ليلا وحتى السادسة صباحا.

وأكدت الحكومة استمرار التشديد على الرقابة بالنسبة للأفراد والمنشآت ومؤسسات القطاعين العام والخاص ولن تتهاون الجهات الرقابية مع أي مخالفات يتم ضبطها.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية وعبر المحافظين تتابع مدى التزام المصابين في العزل المنزلي وضبط كل من يتعمد المخالفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غرامة فورية من الأحد المقبل.. دليلك الكامل لعقوبات مخالفي إجراءات كورونا

بعد تطبيق غرامة الـ 50 جنيها .. ننشر عقوبات المخالفين لإجراءات كورونا

50 ألف جنيه غرامة.. احذر تشغيل المحال العامة بدون ترخيص

اليوم العالمي لمكافحة ختان الإناث.. تغليظ العقوبة مرتين الى السجن 20 عاما

بعد تطور الوضع الوبائي.. الأردن يفرض حظر التجول بسبب كورونا

صلاة الجمعة.. قرار عاجل من وزير الأوقاف الأردني بسبب كورونا

ترشيحاتنا

البيتكوين تتسبب في خسارة تيسلا 15 مليار دولار

الحكومة تزف خبرا سارا للمواطنين بخصوص ضريبة التصرفات العقارية

سلالة الشيطان.. تحذير أمريكي من طفرة جديدة لـ كورونا أشد خطرا

إنذار عاجل لمنظمة الصحة العالمية حول تفشي سلالات كورونا الجديدة

منتخب شباب الطائرة يتوج ببطولة إفريقيا ويتأهل للمونديال

هجوم عنيف من محمود سعد ضد أحمد مجاهد عقب قرار إقالته ..تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيادة أسعارها .. مواصفات فولكس فاجن باسات موديل 2021 | صور

بعد 17 يوما من زواجها.. أجرأ إطلالات حلا شيحة المثيرة للجدل.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. تعرف على الآثار الجانبية لعقار جديد للكبد.. احذر من تناول هذه الكمية من الفستق.. وفوائد قشر الرمان في تجميل البشرة