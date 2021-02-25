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اقتصاد

طريقة استعادة الرقم السري لبطاقة التموين بالهاتف المحمول

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يستعرض "صدى البلد" خطوات استعادة الرقم السري لبطاقة التموين إذا تم فقده أو نسيانه.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية استعادة الرقم السري عن طريق مكتب التموين والهاتف المحمول.

ويستطيع المواطن استعادة الرقم السري لبطاقة التموين بشكل لحظي من خلال إرسال رسالة على رقم "91237" في حالة وجود رصيد، وإن لم يتوفر رصيد ترسل على رقم "9136" وستقوم وزارة التموين بالرد عليه بالرقم السري.

طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة 
وأتاحت الوزارة عبر موقع بوابة مصر الرقمية استخراج بطاقة تموين جديدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التموين.

ويستعرض "صدى البلد" في خطوات طريقة استخراج بطاقة تموين جديدة عن طريق موقع بوابة مصر الرقمية كالآتي:

أولا: ادخل على موقع بوابة مصر الرقمية 

ثانيا: اضغط على ابدأ الخدمة

ثالثا: ادخل بيانات البدال التمويني والمحافظة الموجودة في الرقم القومي.

رابعا: اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لمحل سكنك.

خامسا: يمكنك إضافة فرد أو أكثر لبطاقة التموين.

سادسا: اضغط على علامة المربع بجانب الأفراد التي تريد إضافتهم.

سابعا: اقرأ الشروط والأحكام واضغط موافق.

اضغط التالي
ثامنا: ادخل العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه بالتفصيل.

اضغط التالي 

تاسعا: سيتم عرض كافة البيانات التي أدخلتها للمراجعة ويمكنك التعديل عليها أو الموافقة عليها والاطلاع على ملخص الطلب وتأكيده.

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