وزير الدفاع الأمريكي يؤكد سلامة لقاح كورونا

نشر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الأربعاء، مقطع فيديو شدد فيه على سلامة لقاح كورونا بعد الكشف الأسبوع الماضي عن أن نحو ثلث الجنود الذين عرض عليهم التطعيم رفضوه.





وفي الفيديو الموجه إلى القوة العاملة العسكرية الأمريكية، شجع أوستن أعضاء الخدمة والموظفين على البحث عن المعلومات حول اللقاح من المواقع الحكومية ووزارة الدفاع، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".





وأضاف أنه بعد البحث عن المعلومات الخاصة باللقاح من مصادر موثوقة "سترون أن هذه اللقاحات خضعت لمراقبة مكثفة للسلامة، وستلاحظون أيضا أنها آمنة وفعالة، كما أن الملايين من المواطنين قد تلقوها بالفعل مع آثار جانبية قليلة أو معدومة".



