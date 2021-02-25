ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد سلامة لقاح كورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:51 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
نشر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الأربعاء، مقطع فيديو شدد فيه على سلامة لقاح كورونا بعد الكشف الأسبوع الماضي عن أن نحو ثلث الجنود الذين عرض عليهم التطعيم رفضوه.

وفي الفيديو الموجه إلى القوة العاملة العسكرية الأمريكية، شجع أوستن أعضاء الخدمة والموظفين على البحث عن المعلومات حول اللقاح من المواقع الحكومية ووزارة الدفاع، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وأضاف أنه بعد البحث عن المعلومات الخاصة باللقاح من مصادر موثوقة "سترون أن هذه اللقاحات خضعت لمراقبة مكثفة للسلامة، وستلاحظون أيضا أنها آمنة وفعالة، كما أن الملايين من المواطنين قد تلقوها بالفعل مع آثار جانبية قليلة أو معدومة".

وتأتي رسالة أوستن بعد أسبوع من تصريح نائب مدير العمليات المشتركة للأركان، اللواء جيف تاليافيرو، للمشرعين في لجنة الخدمة المسلحة بمجلس النواب أن "البيانات المبكرة جدا" أظهرت أن ما يصل إلى ثلثي الجنود فقط قبلوا تلقي اللقاح.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رولز رويس فانتوم تحصل على إصدار فضائي .. صور

بعد ظهورها مع عمرو دياب .. أجرأ الإطلالات لـ إنجي كيوان .. صور

بملابس كاجوال .. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة