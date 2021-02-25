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مرأة

في عيد ميلادها .. شاهد: أجمل إطلالات منى فاروق

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
يصادف اليوم ٢٥ فبراير عيد ميلاد الفنانة الشابة منى فاروق والتي أتمت اليوم عامها الـ 26.

اعتادت منى فاروق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بصورها وأبرز اللقطات التي تظهر فيها.

كشفت صور منى فاروق، على "إنستجرام" بأنها تميل إلى اختيار الإطلالات العصرية والبسيطة وتبعد عن المبالغة والتصميات الجريئة، وتفضل التنوع والتجديد.

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تحرص منى فاروق، على مواكبة أحدث صيحات الموضة و أختيار ما يتناسب معها و يبرز رشاقتها و ذوقها الرفيع في اختيار الملابس، كما تميل  إلي أختيار الملابس الكاجوال و نادرا ما تظهر بإطلالات كلاسيكية.

تعتمد منى فاروق، على اختيار تسريحات الشعر و صيحات المكياج البسيطة و التي تبرز جمالها، كما تظهر بالأحذية و الحقائب الأنيقة التي تمنحهات مظهرا جذابا.


في عيد ميلادها .. شاهد: أجمل إطلالات منى فاروق
في عيد ميلادها .. شاهد: أجمل إطلالات منى فاروق
في عيد ميلادها .. شاهد: أجمل إطلالات منى فاروق
في عيد ميلادها .. شاهد: أجمل إطلالات منى فاروق
في عيد ميلادها .. شاهد: أجمل إطلالات منى فاروق
في عيد ميلادها .. شاهد: أجمل إطلالات منى فاروق
في عيد ميلادها .. شاهد: أجمل إطلالات منى فاروق
في عيد ميلادها .. شاهد: أجمل إطلالات منى فاروق
في عيد ميلادها .. شاهد: أجمل إطلالات منى فاروق
في عيد ميلادها .. شاهد: أجمل إطلالات منى فاروق
في عيد ميلادها .. شاهد: أجمل إطلالات منى فاروق
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