إبراهيم سعيد: يجب إعطاء الفرصة لمحمد شريف والأهلي يحتاج لمدرب مساعد

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن محمد شريف مهاجم الأهلي يجب أن يكون لاعبًا أساسيًا في حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بدلًا من الزامبي والتر بواليا.
وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten": "محمد شريف أبلى بلاءً حسنًا في أولى مباريات الدوري الممتاز وفوجئت بعد ذلك بابتعاده عن التشكيلة الأساسية".
واختتم سعيد: "الأهلي يحتاج إلى مدرب مساعد مصري ذو شخصية قيادية ، ليتمكن من مساعدة موسيماني".
وتفوق سيمبا التنزاني على ضيفه الأهلي بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسون في الدقيقة 28 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك محمد الشناوي.