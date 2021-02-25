حائط الصد.. الصحافة السودانية: جيشنا يحمي البلاد من مؤامرات تحاك ضد الخرطوم

ذكرت تقارير نقلتها صحف ومواقع سودانية أمس الأربعاء، أن الجيش السوداني هو حائط الصد ضد المخططات الغربية، التي تحاك ضد الخرطوم ومحاولة إخراج المكون العسكري من السلطة، وهو ما يتخوف منه أبناء السودان، الذين يتخوفون من انتشار الجماعات الاسلامية المتطرفة في المناطق السودانية النائية بسبب غياب الجيش والقوى الأمنية ودورها، مما يعني تشكل جيوب إرهابية تعطي لاحقًا للغرب الذريعة للتدخل تحت حجة محاربة الإرهاب.





واتهمت المواقع مجموعة جريسيس التابعة لرجل الأعمال ذو الأصول اليهودية جورج سوروس الذي يوصف بانه مهندس الثورات الملونة، وسوروس هو مجري المولد أمريكي الجنسية، رجل أعمال ومستثمر. عرف بدعمه للسياسات الليبرالية الهدامة وبدوره الفعال في مرحلة التحول من الشيوعية إلى النظام الرأس مالي في المجر 1984-1989. و عرف عن جورج أدواره التخريبية التي لعبها عبر منظماته واتصالاته وعملائه في عدد من الدول حول العالم.





ويتخوف المراقبون من سعي حقيقي للغرب لتأجيج الصراعات الداخلية وتأجيج المشاعر الإنفصالية في عدد من المناطق السودانية الحدودية من أجل إضعاف السودان وإنهاء أي إمكانية للسودان بالتحول لدولة كبيرة وقوية، وحتى بعد انفصال جنوب السودان، يبقى السودان بحدوده الحالية كبيرًا وغنيًا بالموارد الطبيعية، وبحال وصول أشخاص وطنيون حقيقيون إلى السلطة بطريقة ما، قد يعني هذا نهوضا حقيقيا للسودان وتحوله لقوة إقليمية كبيرة، وهذا طبعا ما لا يريده الغرب، الذي يمارس سياسة فرّق تسد في كل أنحاء العالم، فيصنعون مناطق متمردة إنفصالية من أجل القيام باستثمارات منفصلة معها فيتم التقسيم ليس فقط سياسيا وجغرافيا ولكن اقتصاديا ايضًا.