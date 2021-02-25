النائب مجدى الأمير: "حياة كريمة" مشروع تاريخى وينصف أهل القرى بعد حرمان لعقود طويلة

وصف النائب مجدى الأمير عضو مجلس النواب مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية وتطوير القرى والريف المصرى بأنها مشروع القرن 21 مؤكدًا أن هذا المشروع ينصف أهالينا فى القرى والريف المصرى بعد عقود طويلة امتدت لما يقرب من نصف قرن من الحرمان.





وطالب "الأمير" فى بيان له أصدره اليوم من جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية التفكير بأسلوب علمى وطرق غير تقليدية لمساندة الدولة المصرية ودعم الاقتصاد المصرى بتحويل جميع القرى والريف المصرى الى مناطق منتجة من خلال إجراء دراسات عن الميزات النسبية داخل القرى والريف المصرى واستغلال هذه الميزات فى انشاء مختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفى مختلف المجالات مع مساندة الشباب داخل القرى فى تملك وانشاء هذه المشروعات خاصة بعد إن رصدت الحكومة وبتكليفات رئاسية 500 مليار جنيه لتنفيذ هذه المبادرة





كما طالب النائب مجدى الأمير من المحافظين اجراء دراسات لاحتياجات الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة من منتجات هذه المشروعات حتى يتم تصدير المنتجات المصرية القروية لمختلف دول العالم مؤكدًا أن هناك اقتصاديات داخل عدد كبير من دول العالم حققت نجاحات كبيرة بسبب دعمها للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة أن هذه المبادرة التاريخية تستهدف جميع القرى المصرية التي يصل عددها 4741 قرية وتوابعها نحو 30888 عزبة وكفر ونجع بهدف حقيقي من الدولة للعمل على تحسين جودة حياة أهل القرى مما يفتح الأبواب أمام المشروعات وتحسين دخل سكان تلك القرى.



