أضرار لا تتوقعها.. توقف عن شرب عصير البرتقال لهذه الأسباب

الطازج مع وجبة الإفطار، ولكن يجب أن تتوقف عن هذه العادة في الصباح حيث اتضح أن عصير البرتقال ليس صحيًا كما كنا نظن في الواقع، من المفترض أن تكون سيئة مثل الكولا وفقا ل " tips-and-tricks."

إذا كنت ستضع عدد البرتقال الذي يدخل في كوب واحد من OJ على طبق ، ستشعر بالشبع أسرع بكثير مما كنت تشربه كعصير. سيكون العصير بديلًا أفضل لأن العصائر تحتوي على ألياف أكثر. لكن كقاعدة عامة ، من الأفضل تناول الفاكهة أكثر من شربها.





فيتامين سي