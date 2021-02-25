أضرار لا تتوقعها.. توقف عن شرب عصير البرتقال لهذه الأسباب

هل تحب شرب كوب من عصير البرتقال الطازج مع وجبة الإفطار، ولكن يجب أن تتوقف عن هذه العادة في الصباح حيث اتضح أن عصير البرتقال ليس صحيًا كما كنا نظن في الواقع، من المفترض أن تكون سيئة مثل الكولا وفقا ل " tips-and-tricks."
يوضح مجلس الصحة الهولندي أن سكر الفاكهة في عصير البرتقال يمتصها الجسم بسرعة كبيرة لأنها تدخل الجسم في شكل سائل؛ لأنها تدخل الجسم بسرعة كبيرة بهذه الكمية العالية، فإن الجسم يحول هذا السكر بسهولة إلى دهون هذا يعني أنه يمكنك زيادة الوزن بسرعة كبيرة، والأشخاص الذين لديهم المزيد من الدهون في الجسم لديهم فرصة أكبر للإصابة بمرض السكري كل ذلك من كوب من عصير البرتقال.
سعرات حرارية
هل تعلم أنك إذا شربت كوبًا واحدًا من عصير البرتقال يوميًا، فسوف تستهلك ما يصل إلى 53000 سعرة حرارية إضافية سنويًا، لا يحتوي عصير البرتقال على الكثير من السعرات الحرارية فحسب، بل يحتوي أيضًا على الكثير من السكر. كوب واحد من OJ يوميًا يمثل 14 كيلوغرامًا من السكر سنويًا. يحتوي كوب من عصير البرتقال على نفس القدر من السكر الموجود في كوب من الكولا. لذلك ، على الرغم من أن عصير البرتقال يبدو صحيًا ، إلا أنه لن يساعدك على إنقاص الوزن.
إذا كنت ستضع عدد البرتقال الذي يدخل في كوب واحد من OJ على طبق ، ستشعر بالشبع أسرع بكثير مما كنت تشربه كعصير. سيكون العصير بديلًا أفضل لأن العصائر تحتوي على ألياف أكثر. لكن كقاعدة عامة ، من الأفضل تناول الفاكهة أكثر من شربها.
فيتامين سي
هل تريد زيادة تناول فيتامين سي دون استهلاك السكريات الموجودة في عصير البرتقال؟ تحتوي العديد من الخضروات على فيتامين سي أكثر من البرتقال. تحتوي حبة برتقالة واحدة على حوالي 50 إلى 75 ملليجرام من فيتامين سي.القرنبيط والفلفل الأحمر واللفت ، من ناحية أخرى ، تحتوي على ما يصل إلى 90 ملليجرام من فيتامين سي.يمكنك التخلص بسهولة من كوبك اليومي من OJ والاستمرار في مواكبة فيتامينك تناولها عن طريق دمج المزيد من هذه الخضار في نظامك الغذائي. تناول برتقالة في الصباح وأضف واحدة من هذه الخضروات الثلاثة إلى العشاء لزيادة جرعة فيتامين سي.