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رياضة

ختام مسابقات اسكيت سيدات فردي في ثاني أيام كأس العالم للرماية

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:23 م
صدى البلد
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محمد سمير
يشهد اليوم الثاني من منافسات بطولة كأس العالم للرماية "الخرطوش" التي تستضيفها مصر، مسابقات في الاسكيت فرق وفردي رجال وسيدات ضمن منافسات البطولة التي يشارك بها 400 لاعب ولاعبة.


وتختتم اليوم، الخميس، مسابقة الاسكيت سيدات على مستوى منافسات الفردي، وتستكمل منافسات الاسكيت رجال فردي وفرق والسيدات فرق، ومختلط على مدار يومي الجمعة والسبت.


يأتى ذلك فى إطار فعاليات بطولة كأس العالم للرماية "خرطوش" المقامة بميادين نادى الصيد فرع 6 أكتوبر، والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 22 فبراير الجاري حتي 5 مارس المقبل بمشاركة من 32 دولة من مختلف دول العالم ضمن سلسلة البطولات الرياضية الدولية التى تقام بمصر خلال الفترة الراهنة.


يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".
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