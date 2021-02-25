بملابس غريبة.. شاهد.. أحدث ظهور لسعد لمجرد عبر إنستجرام

نشر سعد لمجرد صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر سعد لمجرد فى الصورة مرتدى بذلة ذات ألوان متعددة.









يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.









وتصدر كل من محمد رمضان وسعد لمجرد مؤشر البحث جوجل بعد إطلاق الفيديو كليب الذي يشهد أول تعاون بينهما من خلال أغنية "إنساى"، وهو من إخراج حسام الحسيني.





وكان سعد المجرد أعلن في وقت سابق عبر حسابه على "إنستجرام" عن أغنية تجمعه بمحمد رمضان وكتب: "أغنية الصيف إن شاء الله مع أخي محمد".