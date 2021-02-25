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محافظات

المنوفية: إزالة فورية لـ 160 حالة إشغال وتحرير 15 محضر إشغال طريق خلال حملة إشغالات

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:18 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، ضرورة تكثيف الجهود ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة ومتابعة رخص المحلات وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والجهات الأمنية والمعنية ، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة فورية لـ (160) حالة إشغال و تحرير (15) محضر إشغال طريق ، فضلا عن التحفظ على (25) من المضبوطات المتنوعة التي تم ضبطتها خلال الحملة ، وتم التنبيه علي أصحاب المحلات التجارية بضرورة إنهاء كافة إجراءات الترخيص اللازمة لهم والالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا.

وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة تكثيف حملاتها المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة الإشغالات وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.
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