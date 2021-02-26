خبر سار لمستخدمي أندرويد.. جوجل تقدم أداة حماية جديدة لحمايتك من الاختراقات

تحمل شركة جوجل Google ، خبرا سارا لمستخدمي هواتف أندرويد، حيث كشفت عملاقة البحث الأمريكي، عن توسيع ميزة فحص كلمة المرور الخاصة بها Password Checkup، في تحديث التالي لنظامها التشغيلي لتشمل الأجهزة القديمة.





وبحسب ما ذكره موقع "india.com"، سيتمكن مالكو الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 أو الإصدارات الأحدث، من استخدام ميزة جوجل الجديدة، والتي ستخبرهم ما إذا كانت كلمة المرور الخاصة بحساباتهم قد تم اختراقها أو تعرضت لأي هجوم إلكتروني.









وتعيد الميزة الجديدة، توجيهك إلى صفحة Password Manager عبر متصفح جوجل كروم، لمراجعة جميع كلمات مرور الملء التلقائي الأخرى المحفوظة، وتتقدم الشركة الأمريكية الميزة في مجموعتها التالية من تحديث أندرويد.





وستقوم أداة فحص كلمة المرور Password Checkup، بتنبيه المستخدمين بأي خرق يحدث لكلمات المرور الخاصة بهم، وعبر ميزة الملء التلقائي تتحقق خاصية فحص كلمة المرور من بياناتك المحفوظة على متصفح الويب مقابل قائمة كلمات المرور التي تم اختراقها، وتساعدك على تغيير بياناتك في تلك القائمة في حالة اختراقها.



