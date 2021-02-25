مشروب مذهل للتحكم فى ارتفاع السكر فى الدم.. جربيه بنفسك



وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يُعد عصير الكركم أفضل مشروب يتم تضمينه في نظام غذائي خاص ب مرض السكري . يعمل هذا العلاج الطبيعي بشكل جيد للغاية عندما يقترن بأسلوب حياة صحي.





يساعد الكركم في تقليل مقاومة الجسم لهرمون الأنسولين ، وبالتالي التحكم في أعراض مرض السكري.



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مزيج الكركم وعصير الجزر و البرتقال





ويعد مزيج الكركم وعصير الجزر وعصير البرتقال أفضل مزيج لحاربة السكرى يمكن لبيتا كاروتين الموجود في الجزر أن يمكّن الدم من امتصاص كميات أقل من الجلوكوز من الأطعمة.







أما فيتامين C الموجود في عصير البرتقال ممتاز لتعزيز مناعتك ، حيث أن ضعف المناعة هو أحد أعراض مرض السكري من النوع 2.





الطريقة