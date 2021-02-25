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مرأة

مشروب مذهل للتحكم فى ارتفاع السكر فى الدم.. جربيه بنفسك

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:02 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
يعد الكركم  من التوابل الفعالة فى  منع وإدارة مرض السكرى  فهو له فوائد مضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد هذا العصير الذهبي في تخفيف أعراض مرض السكري مثل الألم والالتهابات والتورم والوخز والوخز في اليدين والساقين والتعب والمشاكل البولية ومشاكل الوزن.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يُعد عصير الكركم أفضل مشروب يتم تضمينه في نظام غذائي خاص بمرض السكري. يعمل هذا العلاج الطبيعي بشكل جيد للغاية عندما يقترن بأسلوب حياة صحي.

يساعد الكركم في تقليل مقاومة الجسم لهرمون الأنسولين ، وبالتالي التحكم في أعراض مرض السكري.
مزيج  الكركم وعصير الجزر و البرتقال

ويعد مزيج  الكركم وعصير الجزر وعصير البرتقال أفضل مزيج لحاربة السكرى يمكن لبيتا كاروتين الموجود في الجزر أن يمكّن الدم من امتصاص كميات أقل من الجلوكوز من الأطعمة.

أما فيتامين C الموجود في عصير البرتقال ممتاز لتعزيز مناعتك ، حيث أن ضعف المناعة هو أحد أعراض مرض السكري من النوع 2.

المكونات

مسحوق الكركم - ملعقتان صغيرتان
عصير جزر - ربع كوب
عصير برتقال - ربع كوب

الطريقة

أضف المكونات فى الخلاط الكهربائى ويقلب جيدا لتشكيل خليط وتصب في أكواب وتقدم.
تستهلك هذا الخليط، كل صباح، قبل الإفطار، لمدة ثلاثة أشهر.
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