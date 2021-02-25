حيل للتحكم فى مرض السكرى فى مراحله المبكرة



أعراض مرض السكري كثيرة لا يمكن ملاحظتها في مراحلها المبكرة . ولتحمى نفسك من الإصابة إليك حيل سريعه للتحكم فى مرضى السكري يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .









1. اتباع نظام غذائي جيد









الخطوة الصحية الأولى التي يجب اتخاذها هي اتباع نظام غذائي جيد للوقاية من مرضى السكرى عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالألياف والحبوب الكاملة والأطعمة الصحية للقلب إلى نظامك الغذائي.





2. تجنب الأطعمة المشبعة







يمكن أن تؤدي الأطعمة المشبعة والدهون المتحولة إلى تفاقم مرض السكري وزيادة فرص الإصابة لذلك ، فإن أفضل طريقة هي التمسك بالأطعمة قليلة الدهون والكربوهيدرات غير الصحية.







3. ممارسة الرياضة بانتظام







يجب أن تكون ممارسة الرياضة بانتظام جزءًا من نمط حياة ليس فقط للوقاية من مرض السكري ويمكنك على الأقل ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا للوقاية من مرض السكري.





4. الإقلاع عن التدخين







قد يتسبب الإفراط في التدخين فى حدوث خلل في الخلايا المناعية ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 و يمكن أن يقلل الإقلاع عن التدخين من المخاطر إلى حد كبير.





5. استخدم بدائل السكر







يمكن أن يساعد استبدال السكر ببدائل صحية مثل العسل في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري.





6. تقليل التوتر







يعتبر الإجهاد عامل خطر صامت لمرض السكري. أفضل طريقة للسيطرة على التوتر هي ممارسة اليقظة واليوجا والتأمل. إذا كان لدى الشخص تاريخ عائلي من الاكتئاب إلى جانب مرض السكري ، فيجب عليه إيجاد طرق لتقليل أي نوع من التوتر.