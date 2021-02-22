فوائد خل التفاح لخفض السكر بسرعة لن تتوقعها

فوائد خل التفاح لخفض السكر عديدة وغير متوقعة، أن خل التفاح له خصائص صحية مختلفة، بما في ذلك التأثيرات المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة.
وبخلاف خفض السكر، فإن يحتوي على العديد من الفوائد الأخرى مثل خسارة الوزن، وتقليل الكوليسترول، وتخليص الجسم من السموم.
وحسب موقع "healthline"، أظهر خل التفاح نتائج واعدة في تحسين حساسية الأنسولين والمساعدة في خفض استجابات سكر الدم بعد الوجبات.
أفادت دراسة أجريت على مرضى السكري أن تناول ملعقتين كبيرتين من خل التفاح قبل النوم قلل من نسبة السكر في الدم الصائم بنسبة 4٪ في صباح اليوم التالي.
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مشروبات تخفض السكر بسرعة
يمكن ايضًا لـ مرضى السكر تناول المشروبات الساخنة التي تساعد على خفض السكر وضبط مستوى الانسولين في الجسم، ونستعرض خلال السطور التالية مشروبات تخفض السكر بسرعة.
1- الشاي الأخضر
أظهرت الأبحاث أن الشاي الأخضر له تأثير إيجابي على الصحة بشكل عام، يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار .
تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب ما يصل إلى 6 أكواب في اليوم، قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
2- القهوة
وجدت دراسة أن شرب القهوة قد تساعد على خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
كما وجد الباحثون أن مستوى الخطر انخفض بشكل أقل بالنسبة للأشخاص الذين يشربون من 2 إلى 3 أكواب في اليوم، وهذا ينطبق أيضًا على الأشخاص الذين شربوا 4 أكواب أو أكثر يوميًا.
3- عصير الخضار
نصح خبراء التغذية مرضى السكر بتناول عصير الخضار مرة واحدة على الريق في الصباح، والمزيج يكون عبارة عن الكرفس مع الخيار والطماطم والليمون، فإنه يحتوي على العديد من الفيتامينات.
خل التفاح ومقاومة الأنسولين
وجدت دراسة وفقا لموقع "healthline"، أن تناول خل التفاح قبل النوم يساعد في خفض نسبة السكر في الدم عند الاستيقاظ.
وتم إجراؤه على الفئران التي أظهرت أن خل التفاح ساعد في خفض مستويات LDL و A1C.
كما اثبتت الدراسات، أن خل التفاح قد يحسن حساسية الأنسولين بنسبة 19-34٪ أثناء تناول وجبة عالية الكربوهيدرات ويخفض بشكل ملحوظ نسبة السكر في الدم استجابة الأنسولين.
فوائد الماء مع خل التفاح
كشفت مجموعة من التقارير، أن عند دمج خل التفاح مع الماء يحصل الجسم على فوائد أكبر، مقارنة من تناوله بمفرده بدون إضافة الماء، وخاصة قبل النوم.
ونستعرض خلال النقاط التالية فوائد خل التفاح مع الماء..
1- تخلص الجسم من السموم المتراكمة في الجسم على مدار اليوم.
2- حماية الشخص من التعرض للقئ.
3- كما أن دمج خل التفاح مع الماء يساعد على تطهير الفم من الميكروبات الملتصقة في الأسنان نتيجة تناول الأطعمة.
4- يساعد أيضا على التخلص من اضطرابات المعدة، وهضم الطعام بطريقة صحية.
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وأفادت التقاير الصحية وفقا لموقع "Healthine"، عن فوائد خل التفاح على الريق..
1- علاج فعال لمشاكل الشعر والتخلص من القشرة.
2- تعزيز صحة الكلى.
3- تنظيم الكربوهيدرات مما يعمل على تنظيم السكر فى الدم.
4- يحتوي خل التفاح على مادة البوليفينول مما يعمل على الوقاية من السرطان.
5- التخلص من الهالات السوداء.
6- التخلص من ألتهابات ألم المفاصل.
7- علاج التهاب الحلق، وتطهير وتعقيم اللثة.
8- التخلص من الأرق.