فوائد خل التفاح لخفض السكر بسرعة لن تتوقعها

وبخلاف خفض السكر، فإن يحتوي على العديد من الفوائد الأخرى مثل خسارة الوزن، وتقليل الكوليسترول، وتخليص الجسم من السموم.

أفادت دراسة أجريت على مرضى السكري أن تناول ملعقتين كبيرتين من خل التفاح قبل النوم قلل من نسبة السكر في الدم الصائم بنسبة 4٪ في صباح اليوم التالي.

1- الشاي الأخضر

نصح خبراء التغذية مرضى السكر بتناول عصير الخضار مرة واحدة على الريق في الصباح، والمزيج يكون عبارة عن الكرفس مع الخيار والطماطم والليمون، فإنه يحتوي على العديد من الفيتامينات.

كما وجد الباحثون أن مستوى الخطر انخفض بشكل أقل بالنسبة للأشخاص الذين يشربون من 2 إلى 3 أكواب في اليوم، وهذا ينطبق أيضًا على الأشخاص الذين شربوا 4 أكواب أو أكثر يوميًا.

تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب ما يصل إلى 6 أكواب في اليوم، قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

كما اثبتت الدراسات، أن خل التفاح قد يحسن حساسية الأنسولين بنسبة 19-34٪ أثناء تناول وجبة عالية الكربوهيدرات ويخفض بشكل ملحوظ نسبة السكر في الدم استجابة الأنسولين.

فوائد الماء مع خل التفاح





كشفت مجموعة من التقارير، أن عند دمج خل التفاح مع الماء يحصل الجسم على فوائد أكبر، مقارنة من تناوله بمفرده بدون إضافة الماء، وخاصة قبل النوم.





ونستعرض خلال النقاط التالية فوائد خل التفاح مع الماء..





1- تخلص الجسم من السموم المتراكمة في الجسم على مدار اليوم.





2- حماية الشخص من التعرض للقئ.





3- كما أن دمج خل التفاح مع الماء يساعد على تطهير الفم من الميكروبات الملتصقة في الأسنان نتيجة تناول الأطعمة.



