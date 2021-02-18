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أضرار زيت الزيتون على الريق

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:58 ص
أضرار زيت الزيتون
أضرار زيت الزيتون على الريق
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أسماء عبد الحفيظ

أضرار زيت الزيتون على الريق، سؤال يتردد على السنة الكثير من الأشخاص هل هناك أضرار لزيت الزيتون إلى الريق، وعلى الرغم من ان  زيت الزيتون له العديد من الاستخدامات في اكلاتنا؛ فالبعض يقوم بوضعه على الخبز والمكرونة والسلطات أو استخدامه كعنصر في المخبوزات، إلا اننا سنعرف في السطور التالية اضرار تناول زيت الزيتون على الريق.

توجد بعض اضرار زيت الزيتون على الريق، رغم انه احد الزيوت الطبيعية المهمة في حياتنا، ولكن يتجاهل هذه الاضرار الكثير، الامر الذي يمكن تجنبه عبر استخدامه داخل وصفات الأطعمة التي نقوم بإعدادها في المنزل للاستفادة من فوائد وتجنب اضرار، وفيما يلي سنقوم بالإجابة على تساؤول هل هناك اضرار زيت الزيتون على الريق  ام لا ؟


أضرار زيت الزيتون على المعدة

وكما أن لكل شيء مميزاته، فله عيوبه أيضا، وبالرغم من فوائد الثوم على الريق  فهو أيضا يسبب العديد من الآثار الجانبية، الامر الذي يجب أن تكون على دراية بها. إليك أضرار زيت الزيتون و الثوم

قد تؤدي أضرار زيت الزيتون على المعدة إلى بعض التغيرات في الرؤية، حول الفراغ بين القرنية والقزحية، ويمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا فقدان البصر.

وفقا للعديد من الدراسات  فإن أضرار زيت الزيتون على المعدة تأتي من استهلاك الثوم النيء بكميات زائدة قد يؤدي إلى القيء وحتى حرقة المعدة. لتجنب ذلك ، يمكنك دائمًا الحد من تناول الثوم.

ويؤدي أضرار زيت الزيتون على المعدة إلى تسمم الكبد لأن الثوم يحتوي على الأليسين ، وهو مركب يمكن أن يؤذي الكبد عند تناوله بكميات أكبر، بالإضافة إلى ان زيت الثوم الطازج أو زيت الثوم على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة والغثيان والقيء.

ماذا يفعل زيت الزيتون على الريق

وللرد على التساؤل عن ماذا يفعل زيت الزيتون على الريق، فقد أظهرت الدراسات أنه عندما تحصل على المزيد من زيت الزيتون البكر الممتاز في نظامك الغذائي ، فإنك تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، تساعد المركبات النشطة في زيت الزيتون الصافي على خفض ضغط الدم وتمنع تصلب الشرايين.

وعن ماذا يفعل زيت الزيتون على الريق فقد يكون احد نغذي للجسم؛ حيث يحتوي على نسبة عالية من المغذيات النباتية الصحية التي تسمى المواد الكيميائية النباتية التي قد تساعد في مكافحة السرطان وأمراض القلب.

وللاستفادة من زيت الزيتون على الريق فيجب إضافة كوب من الماء مع إضافة معلقة كبيرة من زيت الزيتون ويتم شرب الاثنان معا، وفيما يلي سنقوم بذكر ماذا يفعل زيت الزيتون على الريق ؟

1- تقليل الشهية علي الاكل.

2- التقليل من شهية الانسان وعدم رغبة الانسان في تناول الاكل، بالتالي يخلصك من الوزن الزائد وهنا يظهر دور زيت الزيتون في التخسيس.

3- التخلص من الكوليسترول الضار و يعالج ضغط الدم.

4- زيت الزيتون مع الزنجبيل المطحون يعمل على التخلص بشكل نهائي من الدهون المتراكمة في كل مناطق الجسم.

5- اذابة الدهون المتراكمة في الجسم.

6- يعالج أيضا الإمساك ويعتبر ملين طبيعي.

7- يقي من السرطانات.


أضرار زيت الزيتون على الكلى

واما عن أضرار زيت الزيتون على الكلى فقد يتسبب الثوم في كثرة التعرق وفقدان الجسم للكثير من السوائل عن طريق إدارة الثوم للبول مما يتسبب في حدوث مشاكل في الكلى

وعندما يتسبب تناول زيت الزيتون في أضرار للكلي، فيجب عدم تناول زيت الزيتون على الريق لمدة أسبوعين على الأقل للتخفيف من حدة مشاكل الكلى، بالإضافة إلى أنه قد يتداخل مع ضغط الدم وأمراض القلب.

ويمكن أن يؤدي إلى حرقة المعدة والغثيان والقيء وعلى معدة فارغة ان يتسبب في المزيد من اضرار زيت الزيتون للكلى، بسبب خسارة الدهون حول الكلى، والماء أيضا.

وعند استهلاكه زيت الزيتون بكميات معتدلة داخل الأطعمة، فإنه يساعد على تخليص الجسم من السموم المحتملة في الكبد والمرارة، والتي تشعر الشخص بالتعب والإعياء وعدم القدرة على بذل المجهود.

تجربتي مع زيت الزيتون على الريق

- يكافح الإمساك ويخلصك من السموم

هذا المزيج المدهش يعمل على تليين الأغشية المخاطية للأمعاء، كما أنه ينشط وظائف المرارة والمثانة، ويحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة والتي يمكن أن تساعد على إزالة جميع السموم الضارة بالجسم، ويحسن عملية الهضم.

- تحسين الدورة الدموية

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 والتي تعمل على تحسين الدورة الدموية والتخلص من الكوليسترول الضار، ويساعد على تدفق الدم بقوة، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة للجسم.

- طرد السموم

يعمل زيت الزيتون والليمون سويا على تخليص الجسم من السموم المحتملة فى الكبد والمرارة والتي تشعر الشخص بالتعب والإعياء وعدم القدرة على بذل المجهود.

- يحارب آلام الروماتيزم

تناول ملعقة من هذا المشروب المدهش يوميا يعمل على محاربة آلام الروماتيزم المزعج وذلك نظرا لخصائصه المضادة للالتهابات.

- الصداع والأرق

عليك البدء فى تناول ملعقة يوميا من زيت الزيتون والليمون لتحسين الصحة العامة، وكذلك فى حالات الهضم البطيء أو الأرق أو الصداع أو التخلص من السموم، فتلك المعلقة تعمل على تنقية الجسم، فقط ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وثلاث قطرات من الليمون كافية بالقيام بذلك.
* المصدر: موقع justhealthylife/ shlop / Pub med / healthline

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