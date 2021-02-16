أبرزها تضييق المعدة .. أسباب مدهشة تجعلك تضيف خل التفاح إلى نظامك الغذائي

عادة ما يستخدم خل النبيذ الأحمر في مجموعة متنوعة من الوصفات، بما في ذلك وضعها صلصة للسلطات، ويتم تصنيعه من خلال عملية التخمير ، حيث يتم تحويل مصدر الكربوهيدرات إلى كحول بعد ذلك ، ويتم تحويل هذا الكحول إلى حمض أسيتيك بواسطة بكتيريا Acetobacter ، وهو ما يعطي الخل رائحة بارزة، على وجه التحديد مع خل النبيذ الأحمر.





وخل التفاح هو السائل الذي يتم تخميره ، ثم يتم تصفيته وغليه وتعتيقه لتقليل النكهة الشديدة، ماذا لو قلنا لك أن هذه المادة لها العديد من الاستخدامات العملية الأخرى التي لم تعرفها من قبل، ومن هذه الاستخدامات أنها تحقق من العناصر الغذائية في الطعام بما تحقق فوائد كثيرة منها وفقا لما نشره موقع هيلثي:





انخفاض سكر الدم

حمض الخليك الموجود في د ولكن في هذه الحالة ، قد يساعد خل النبيذ الأحمر في خفض مستويات السكر في الدم. إنه يعمل ولكن يبطئ عملية الهضم ويزيد من امتصاص الجلوكوز ، وهو نوع من السكر. وبالتالي ، سيكون لديك مستويات منخفضة من الجلوكوز تمر عبر مجرى الدم. اختبرت العديد من الدراسات ذلك مثل شرب ملعقتين كبيرتين من الخل قبل تناول وجبة تحتوي على الكربوهيدرات أو شرب ملعقتين كبيرتين قبل النوم. بغض النظر عن كيفية العثور على البحث ، فإنهم جميعًا يشتركون في نفس القواسم المشتركة بين تناول خل النبيذ الأحمر المرتبط بانخفاض مستويات السكر في الدم. لذا إذا كنت ممن يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم ، فننصحك بشرب خل النبيذ الأحمر أو حتى إضافته إلى وصفات طعامك!





ساعد بشرتك

خل النبيذ الأحمر هو منتج متعدد الاستخدامات له فوائد غذائية يمكن أن تساعد في جميع المجالات. فهو لا يخفض نسبة السكر في الدم فحسب ، بل يزيد أيضًا من وجود مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات البكتيرية وتلف الجلد. كما أنه يحتوي على ريسفيراترول ، الذي يمكنه اكتشاف سرطانات الجلد مثل سرطان الجلد. لا يتوقف هذا المنتج عند هذا الحد ولكنه أيضًا يمكنه محاربة الالتهابات الجلدية والجروح والصدر والأذن والتهابات المسالك البولية أيضًا. في النهاية ، قد يكون حمض الأسيتيك ومضادات الأكسدة الغنية الموجودة في خل النبيذ الأحمر مفيدة للغاية لأجسامنا.





فقدان الوزن

الآن ، هذا شيء يتسبب في اتساع أعيننا على الفور. حتى بالنسبة لي بينما أكتب هذا ، تحول تركيزي تمامًا عندما أسمع الكلمات "فقدان الوزن". يا له من مجتمع نعيش فيه! على أي حال ، قد يساعد حمض الأسيتيك هذا في إنقاص الوزن بطريقة صحية ، وهو شيء لم نعتد على سماعه. لذا تخلص من حبوب الحمية وتوقف عن تجويع نفسك لأن هذه طريقة صحية لدعم فقدان الوزن. يقلل حمض الخليك من تخزين الدهون ويحسن حرق الدهون ويمكن أن يساعد في قمع الشهية. كما أنه يتسبب في بقاء الأطعمة في معدتنا لفترات طويلة من الزمن ، مما يؤدي بدوره إلى تأخير إفراز هرمون الجوع جريلين. في النهاية ، تساعد هذه العملية في إيقاف الشعور بالضيق بسبب الإفراط في تناول الطعام ، وهو ما يقع الكثير منا ضحية له.