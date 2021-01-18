ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

وصفة خل التفاح.. بسرعة وبدون عناء وداعا لقشرة الرأس

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:03 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين

هل تعانى من قشرة الرأس  وتسببها فى إضعاف فروة الرأس بسبب جفاف الجلد إليك علاجات منزلية تساعد على  علاج قشرة الرأس
إليك الشعر بالخل والأعشاب. 


تعد الأسباب الرئيسية لقشرة الرأس هى غسل الشعر بالفرشاة وغسل الشعر بشكل غير منتظم وعدم استخدام الشامبو باستمرار والاصابة بالإجهاد ، وأي نوع من الأمراض العقلية مثل مرض الشلل الرعاش

وصفة خل التفاح 
يساعد خل التفاح فى علاج قشرة الرأس الشديدة يمكنك تحضير خل التفاح عن طريق أضافة القليل من خل التفاح إلى الماء (أجزاء متساوية) واتركيه جانبًا وبعد غسل شعرك ، ضعي المزيج على شعرك المبلل ودلكي شعرك بلطف بالمزيج واتركيه ليجف لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه.

وصفة جوز الهند

يخلط  عصير الليمون  مع  زيت جوز الهند وخلطهما بالتساوي مع بعض عصير الليمون وبمجرد القيام بذلك ، يمكنك تطبيق الخليط  على فروة رأسك وتدليك شعرك برفق به وبعد الانتهاء من ذلك ، اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه ببعض الشامبو.

وصفة بذور الحلبة
يجب وضع بعض بذور الحلبة في وعاء صغير من الماء وتركها تنقع طوال الليل وبمجرد أن تستيقظي في الصباح، تأكدي من هرس البذور إلى مادة تشبه المعجون، ثم أضيفي القليل من عصير الليمون إلى العجينة واخلطيها جيدًا وبمجرد أن تتشكل العجينة، ضعيها على فروة رأسك وشعرك واتركه حتى يجف لمدة 30 دقيقة.

وصفة  اللبن الرائب

تحتاجين إلى وضع القليل من اللبن الرائب على شعرك بما في ذلك فروة رأسك واتركيه يجف لمدة ساعة أو نحو ذلك وتأكد من شطفه في غضون ساعات بالقليل من الشامبو.

المصدر..
medlife.com
علاجات سريعه لقشرة الرأس
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

علاج قشرة شعر الرأس نهائيا من أول مرة

بالأدوية والأعشاب.. علاج قشرة الرأس سريعا

فى دقائق .. حيل سريعة تخلصك من قشرة الرأس

وصفات منزلية.. كيفية التخلص من قشرة الرأس

الطريقة الصحيحة لاستخدام شامبو قشرة الرأس

وصفات سريعة لعلاج قشرة الرأس

ترشيحاتنا

عضة خفاش.. علماء صينيون يعترفون بحقيقة سبب ظهور كورونا

5 أخطاء لموسيماني تمهد لمنح صدارة الدوري لـ الزمالك

لأول مرة في تاريخه.. شاهد لحظة طرد ميسي أمام أتلتيك بيلباو

بعد التعادل السلبي.. استياء بين جماهير النادي الأهلي على السوشيال ميديا

خطير.. وكالة ناسا تكشف عن اقتراب نيزك ضخم من الأرض

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة: تعديل وزاري يشمل من 8 إلى 10 وزارات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطير.. وكالة ناسا تكشف عن اقتراب نيزك ضخم من الأرض

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا CH-R موديل 2021 الجديدة كليًا.. صور

أحلى سلايف.. هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يثيران الجدل بفساتين قصيرة