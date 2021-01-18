وصفة خل التفاح.. بسرعة وبدون عناء وداعا لقشرة الرأس

إليك الشعر بالخل والأعشاب.







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تعد الأسباب الرئيسية ل قشرة الرأس هى غسل الشعر بالفرشاة وغسل الشعر بشكل غير منتظم وعدم استخدام الشامبو باستمرار والاصابة بالإجهاد ، وأي نوع من الأمراض العقلية مثل مرض الشلل الرعاش

وصفة خل التفاح



يساعد خل التفاح فى علاج قشرة الرأس الشديدة يمكنك تحضير خل التفاح عن طريق أضافة القليل من خل التفاح إلى الماء (أجزاء متساوية) واتركيه جانبًا وبعد غسل شعرك ، ضعي المزيج على شعرك المبلل ودلكي شعرك بلطف بالمزيج واتركيه ليجف لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه.

وصفة جوز الهند







وصفة بذور الحلبة







وصفة اللبن الرائب





تحتاجين إلى وضع القليل من اللبن الرائب على شعرك بما في ذلك فروة رأسك واتركيه يجف لمدة ساعة أو نحو ذلك وتأكد من شطفه في غضون ساعات بالقليل من الشامبو.

المصدر..

medlife.com



يخلط عصير الليمون مع زيت جوز الهند وخلطهما بالتساوي مع بعض عصير الليمون وبمجرد القيام بذلك ، يمكنك تطبيق الخليط على فروة رأسك وتدليك شعرك برفق به وبعد الانتهاء من ذلك ، اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه ببعض الشامبو.يجب وضع بعض بذور الحلبة في وعاء صغير من الماء وتركها تنقع طوال الليل وبمجرد أن تستيقظي في الصباح، تأكدي من هرس البذور إلى مادة تشبه المعجون، ثم أضيفي القليل من عصير الليمون إلى العجينة واخلطيها جيدًا وبمجرد أن تتشكل العجينة، ضعيها على فروة رأسك وشعرك واتركه حتى يجف لمدة 30 دقيقة.