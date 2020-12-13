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مرأة

علاج قشرة الشعر الرأس اللاصقة نهائيًا من أول مرة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

تشكل قشرة الرأس مصدر إزعاج للكثيرين فهى تضعف فروة الرأس إليك علاج القشرة الشعر بسرعة، يمكنك استخدامها يوميًا وهذا سيساعدك على التخلص من قشرة الرأس بشكل دائم.. وفقا لموقع medlife: 




علاج قشرة الشعر بقشر البرتقال :

يقال إن قشر البرتقال يعمل بشكل جيد كعلاج جيد جدًا لعلاج قشرة الرأس في المنزل.. لكن عليك أن تضع في اعتبارك كيف تحتاج إلى تحضير هذا المزيج.

قشر البرتقال يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين أ والألياف الغذائية المفيدة لجسمك. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بشعرك وعلاج قشرة الرأس ، يجب عمل قشر البرتقال بالطريقة التالية وتطبيقه على فروة رأسك وشعرك للتخلص من قشرة الرأس. إليك بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها للتخلص من قشرة الرأس.

خذي قشر البرتقال ثم اعصر بعض عصير الليمون عليه وضعي كل هذا إلى مطحنة واطحنيه حتى يتحول إلى عجينة.

ضعي المعجون على فروة رأسك واتركيه يجف لمدة 30 دقيقة وبعد الانتهاء من ذلك ، يمكنك غسله ببعض الشامبو المضاد للقشرة.

خل التفاح علاج فعال
 خل التفاح أحد أفضل العلاجات الطبيعية لعلاج قشرة الرأس الشديدة فقط أضف القليل من خل التفاح إلى الماء (أجزاء متساوية) واتركه جانبًا.

بعد غسل شعرك ، ضعي المزيج على شعرك المبلل ودلكي شعرك بلطف بالمزيج واتركيه ليجف لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه.

علاج القشرة اللاصقة فى الشعر

يخلط  زيت جوز الهند  مع القليل من عصير الليمون  يمكن أن يعالج قشرة الرأس.. اتبعي هذه النصائح البسيطة للتخلص من قشرة الرأس بشكل دائم.

أولا تحتاج إلى تسخين ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند وخلطها بالتساوي مع بعض عصير الليمون  وبمجرد القيام بذلك ، يمكنك تطبيق الخليط  على فروة رأسك وتدليك شعرك برفق به وبعد الانتهاء من ذلك ، اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه ببعض الشامبو.

علاج قشرة الشعر المزمنة
تستخدم بذور الحلبة كعلاج وقائي لقشرة الرأس يمكنك وضع بعض بذور الحلبة في وعاء صغير من الماء وتركها تنقع طوال الليل.

بمجرد أن تستيقظي في الصباح، تأكدي من هرس البذور إلى مادة تشبه المعجون، ثم أضيفي القليل من عصير الليمون إلى العجينة واخلطيها جيدًا.

بمجرد أن تتشكل العجينة، ضعيها على فروة رأسك وشعرك واتركه حتى يجف لمدة 30 دقيقة.وبعد ذلك يمكنك غسل شعرك بالشامبو والسماح لشعرك بالجفاف.

علاج قشرة الشعر من أول مرة
ويعد وضع اللبن الرائب على شعرك يجعله فعالًا للغاية في علاج قشرة الرأس ففي البداية ، تحتاج إلى وضع القليل من اللبن الرائب على شعرك بما في ذلك فروة رأسك واتركه يجف لمدة ساعة أو نحو ذلك وتأكد من شطفه في غضون ساعات بالقليل من الشامبو.

علاج قشرة الشعر بالنيم

يعتبر النيم علاجًا جيدًا جدًا لقشرة الرأس وتحتاجي أولًا إلى طحن بعض أوراق النيم حتى تتكون عجينة سميكة وبعد ذلك، تحتاجي إلى وضع هذا المعجون على فروة رأسك وشعرك وتركه يجف لمدة 10 دقائق على الأقل وبمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكنك غسله ببعض الماء.


المصدر..
medlife.com
علاجات سريعه لقشرة الرأس
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