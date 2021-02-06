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مرأة

من بينها علاج آلام التهاب المفاصل.. 9 فوائد صحية مذهلة لـ خل التفاح

السبت 06/فبراير/2021 - 11:58 ص
خل التفاح
خل التفاح
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قسم المرأة
يعتبر خل التفاح غني بالفوائد الصحية، فهو يساعد على الشفاء من العديد من الأمراض، كما يستخدم في العديد من الأغراض المنزلية والطبخ، وهو أيضًا علاج شعبي قديم. 

ونستعرض وفقا لتقرير بموقع "Onlymyhealth" أبرز الفوائد الصحية المذهلة لخل التفاح.

1- فقدان الوزن
مع التمرين المنتظم والنظام الغذائي، إذا بدأت في تناول خل التفاح مع وجبتك عالية الكربوهيدرات، فسوف تشعر بالامتلاء وينتهي بك الأمر بتناول 200-275 سعرات حرارية أقل طوال اليوم، حيث تشير دراسات مختلفة إلى أن تناول خل التفاح يوميًا يمكن أن يؤدي إلى تقليل دهون البطن وفقدان الوزن. 


2- تقليل قشرة الرأس
خذي كوب من الماء وأضيفي إليه خل التفاح، ضعي هذا المحلول من فروة الرأس إلى أطراف شعرك للتخلص من قشرة الرأس وإضافة بعض اللمعان لشعرك.

3- منظف للكلى
يمكن أن يساعد استخدام خل التفاح على أساس يومي في تطهير الكلى، ويعمل بشكل أفضل عند تناوله مع الوجبة.

 4- خفض مستويات السكر في الدم
تشير دراسات مختلفة إلى أن تناول ملعقتين كبيرتين من خل التفاح قبل النوم ساعد أولئك الذين يعانون من مرض السكري على خفض مستويات السكر في الدم بنسبة 4-6 أثناء الليل.

5- معالجة آلام التهاب المفاصل
خل التفاح يعمل بشكل أفضل لمحاربة الالتهاب المرتبط بالتهاب المفاصل، كما أنه يقلل من الألم الذي يصاحب ذلك.

6- تبييض الأسنان
افرك أسنانك بقطعة قطن مبللة بخل التفاح لإزالة البقع من أسنانك، مما يضفي لمعة مذهلة إليها.

 7- منع الإمساك
فمثل عصير الليمون، يمكن لخل التفاح أن يريحك من الإمساك، فقط اجعل نظامك الغذائي يتضمن جرعة أو اثنتين من خل التفاح.

8- علاج فطريات الأظافر
يمكنك استخدام خل التفاح موضعيًا للأظافر للمساعدة في تطهيرها من الفطريات.

9- حل مشاكل النوم
1 ملعقة كبيرة من خل التفاح مع القليل من العسل في كوب من الماء الدافئ قبل النوم يمكن أن تساعدك على تخفيف مشاكل النوم.
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