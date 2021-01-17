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مرأة

احذر الإفراط في تناول خل التفاح يهدد صحتك

الأحد 17/يناير/2021 - 04:00 م
خل التفاح
خل التفاح
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هاجر هانئ
خل التفاح هو في الغالب عصير تفاح  لكن إضافة الخميرة تحول السكر الموجود في العصير إلى كحول، هذه عملية تسمى التخمير تحول البكتيريا الكحول إلى حمض أسيتيك وهذا ما يعطي الخل طعمه الحامض ورائحته القوية.

خل التفاح له تاريخ طويل كعلاج منزلي ويستخدم لعلاج أشياء مثل التهاب الحلق والدوالي، ليس هناك الكثير من العلم لدعم الادعاءات. لكن في السنوات الأخيرة ، ألقى بعض الباحثين نظرة فاحصة على خل التفاح وفوائده المحتملة.

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وعلى الرغم من ذلك أكد موقع  webmd، أن هناك مخاطر لـ خل التفاح وآثار جانبية بسبب حموضته العالية فإن شرب الكثير من خل التفاح يمكن أن يضر أسنانك  ويؤذي حلقك ومعدتك. 

رغم  أن بعض الدراسات كانت واعدة  لا يزال هناك القليل لإثبات أن شرب خل التفاح يساعدك على إنقاص الوزن، قد يتسبب أيضًا في انخفاض مستويات البوتاسيوم لديك التي  تحتاجها عضلاتك وأعصابك لتعمل بالطريقة التي ينبغي لها.

وجدت دراسة أخرى للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول أن خل التفاح يبطئ من معدل انتقال الطعام والسوائل من معدتك إلى أمعائك، يؤدي الهضم البطيء إلى صعوبة التحكم في مستوى السكر في الدم.

قد يتسبب ذلك في عدم عمل بعض الأدوية أيضًا وتشمل هذه أدوية السكري وأمراض القلب وكذلك مدرات البول (الأدوية التي تساعد جسمك على التخلص من الماء والملح) والملينات.
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