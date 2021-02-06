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مرأة

طريقة علاج امراض اللثة

السبت 06/فبراير/2021 - 01:46 ص
طريقة علاج امراض
طريقة علاج امراض اللثة
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أسماء عبد الحفيظ

طريقة علاج امراض اللثة تعتمد على الالتزام بجلسات تنظيف الاسنان وإزالة الجير والزوائد، بالإضافة إلى أن المريض يجب أن يعرف جيدًا كيف يهتم بأسنانه، وفقًا لطبيعته وطبيعة أسنانه التي يصفها طبيب الأسنان، حيث ان الإهتمام باللثة هي أهم قاعدة في الحفاظ على الأسنان، حيث ان مشاكل اللثة له تأثير كبير على الأسنان، ويمكن ان تؤدي إلى فقدان الأسنان.

علاج التهاب اللثة وانتفاخها في المنزل

لتهدئة اللثة الحساسة، يعتبر شاي النعناع علاجًا منزليًا فعالًا، ضع كيس الشاي في ماء ساخن لمدة 5 دقائق ثم اتركه يبرد، ضعه على المنطقة المصابة عندما يكون الجو دافئًا قليلًا، يمكنك أيضًا وضع كيس الشاي والفريزر وفعل الشيء نفسه، هذا أيضًا فعال عندما تعاني من نزيف في اللثة.

أدوية علاج التهاب اللثة والأسنان

تتعرض اللثة للإصابة بمشكلات صحية عديدة لذا يجب فحصها وتشخيصها جيدا للتمكن من اختيار أدوية لعلاج نزيف اللثة بشكل فعال وسريع ومن هذه المشكلات التهاب اللثة التقرحي الحاد الذي ينبغي علاجه فورا.

ويجب أن يختار المريض أدوية لعلاج نزيف اللثة تناسب حالته حيث توجد قائمة كبيرة من المضادات الحيوية ومسكنات الألم وأنواع مختلفة من غسول الفم وللتمكن من ذلك نعرض لكم نبذة مختصرة عن كل منها.

مضادات حيوية

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قد يوصى بالعلاج  بالمضادات الحيوية، مثل ميترونيدازول أو أموكسيسيلين، و عادة ستتناولها لمدة 3 أيام، مع العلم أن دواء أموكسيسيلين غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية من البنسلين.

أما الميترونيدازول فيتفاعل مع الكحول مما يجعلك تشعر بتوعك شديد ويجب ألا تشرب الكحول أثناء تناول الميترونيدازول ولمدة 48 ساعة بعد الانتهاء من العلاج.

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الأخرى للميترونيدازول والأموكسيسيلين الشعور بالغثيان والقيء والإسهال.

المسكنات
الباراسيتامول والإيبوبروفين هي المسكنات الأكثر شيوعا وصفه، كما أنها متوفرة بدون وصفة طبية من الصيدليات، قد تساعد في تقليل الألم وعدم الراحة، لكن الباراسيتامول والإيبوبروفين ليسا مناسبين للجميع ، لذا اقرأ تعليمات الشركة المصنعة قبل تناولهما.

غسول الفم
يمكن وصف غسول الفم الذي يحتوي على الكلورهيكسيدين أو بيروكسيد الهيدروجين لعلاج  نزيف اللثة التقرحي الحاد وتتوفر بعض أنواع غسول الفم بالكلورهيكسيدين دون وصفة طبية ، على الرغم من أنها قد لا تكون فعالة مثل غسول الفم ببيروكسيد الهيدروجين.

يجب عليك دائمًا قراءة التعليمات قبل استخدام غسول الفم ، وقد تحتاج بعض الأنواع إلى التخفيف في الماء قبل استخدامها.

جل لعلاج التهاب اللثة

ووفقا لما ذكره موقع " bold sky" الهندي فإنه توجد طريقة بسيطة للقضاء على الشعور بألم اللثة من خلال استخدام جل الصبار الطبيعي الخام.

وتعتمد هذه الطريقة الطبيعية في علاج ألم اللثة وتسكينه على استخراج هلام الألوفيرا الداخلي ووضعه علي اللثة بعض الوقت دون تناول الطعام او الشراب ثم إزالته ومضمضة الفم جيدا بالماء.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.

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