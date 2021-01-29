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مرأة

عوامل تزيد من ورم في اللثة تحت الضرس.. جفاف الفم إحداها

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:19 م
ورم في اللثة تحت
ورم في اللثة تحت الضرس
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آية التيجي
يحدث خراج اللثة بالأسنان عند غزو بكتيريا لب الأسنان، مما يتسبب في حدوث ورم في اللثة تحت الضرس في الجزء الأعمق من السن الذي يحتوي على الأوعية الدموية والأعصاب والأنسجة الضامة.


وتدخل البكتيريا عبر حفرة سنية أو رقاقة أو كسر في السنة، وتنتشر في المكان أسفل الجذر بالكامل، ويمكن أن تتسبب العدوى البكتيرية في حدوث تورم في اللثة تحت الضرس والتهاب في طرف الجذر.

وقد تزيد هذه العوامل من خطر الإصابة بـ ورم في اللثة تحت الضرس والإصابة بخرَّاج الأسنان، وتشمل:

1- عدم العِناية بالأسنان:
و يمكن أن يزيد عدَم العناية المناسِبة بأسنانك ولثتِك، مثل عدَم تنظيف أسنانك مرَّتين بالفُرشاة والخيط، من خطر تسوُّس الأسنان، وأمراض اللثَة، وخرَّاج الأسنان، و ورم في اللثة تحت الضرس، غيرها من المُضاعفات في الفم والأسنان.

2- حِمْية غذائية من زيادة السُّكريات:
ويُمكن أن يُساهم تناوُل الطعام والشَّراب الغنيِّ بالسُّكريات، مثل الحلويات والمشروبات الغازية، بشكلٍ مُتكرِّر في تسوُّس الأسنان وتحوُّلها إلى خراريج بالأسنان والتسبب في ورم في اللثة تحت الضرس.

3- جفاف الفم:
ويمكن أن يزيد جفاف الفم من خطر تسوُّس الأسنان و ورم في اللثة تحت الضرس. يرجِع جفاف الفم غالبًا إلى الآثار الجانبية لبعض الأدوية أو الأمور التي تتعلَّق بالتقدُّم في السِّن.
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