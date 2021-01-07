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مرأة

طريقة علاج عصب الأسنان

الخميس 07/يناير/2021 - 08:30 م
طريقة علاج عصب الاسنان
طريقة علاج عصب الاسنان
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حياة عبد العزيز
طريقة علاج عصب الاسنان يجب أن تتم حتى لو لم يشعر الإنسان بالألم والأعراض المتعارف عليها، إذا اشتبه الشخص في الإصابة بالعصب، يجب أن تطلب المشورة الطبية فورا.

أسباب التهاب عصب الأسنان :

يبدأ تسوس الأسنان في الطبقة الخارجية من السن، ولكن بمرور الوقت يمكن أن يسبب تجاويف تخترق الطبقات العميقة، وإذا تركت هذه التجاويف دون علاج، فإنها يمكن أن تصل في النهاية إلى اللب وتخلق مسارًا للبكتيريا لدخول السن وتسبب موت العصب.


كيفية تمويت عصب الضرس في المنزل 
تمويت عصب الأسنان أو الضرس يجب أن يتم عند طبيب الأسنان المتخصص، ولكن هناك طريقة بسيطة يمكن فعلها في المنزل لكنها مؤقتة، وهي استخدام زيت القرنفل، وذلك من خلال وضع الزيت على موضع الألم حتى يعمل كمخدر للعصب.

افضل مضاد حيوي لالتهاب عصب الأسنان 
يجب أن ننوه أن يجب استشارة الطبيب أولًا قبل تناول أي نوع من العقاقير الطبيه حتى تأخذ الدواء السليم الذي يتناسب مع الحالة االمرضية، ولكن دواء "دواء الإيبوبروفين"، من الأدوية التي تساعد على تسكين الألم بطريقة فعالة.


المراجع من موقع medicalnewstoday

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