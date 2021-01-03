فوائد وطريقة استخدام المورينجا

فيتامين أ، و فيتامين ب 1، ب 2، B3، و حمض الفوليك وحمض الأسكوربيك، و الكالسيوم، و البوتاسيوم، وال حديد، و المغنيسيوم، و الفوسفو، و الزنك. المورينجا واحدة من أهم النباتات العشبية، وتستخدم في مجال الطب البديل منذ عدة قرون، وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية، مثل





ووفقا لموقع " medicalnewstoday"، نستعرض كل ما تود معرفته عن medicalnewstoday"، نستعرض كل ما تود معرفته عن المورينجا





فوائد المورينجا



1- حماية وتغذية البشرة والشعر زيت بذور المورينجا مفيد لحماية الشعر من الجذور الحرة ويحافظ على نظافته وصحته، يحتوي المورينجا أيضًا على البروتين، مما يعني أنه مفيد في حماية خلايا الجلد من التلف، يحتوي أيضًا على عناصر ترطيب وإزالة السموم، والتي تعمل أيضًا على تعزيز البشرة والشعر.

2- علاج الوذمة الوذمة هي حالة مؤلمة حيث يتراكم السائل في أنسجة معينة في الجسم. قد تكون الخصائص المضادة للالتهابات في المورينجا فعالة في منع الوذمة من التطور.

3- حماية الكبد يبدو أن المورينجا تحمي الكبد من التلف الذي تسببه الأدوية المضادة للسل ويمكن أن تسرع عملية إصلاحه.

4- منع وعلاج السرطان تحتوي مستخلصات المورينجا على خصائص قد تساعد في منع تطور السرطان . كما أنه يحتوي على مادة النيازيميسين niazimicin ، وهو مركب يمنع نمو الخلايا السرطانية.

5- علاج آلام المعدة قد تساعد مستخلصات المورينجا في علاج بعض اضطرابات المعدة ، مثل الإمساك والتهاب المعدة والتهاب القولون التقرحي، و المضادات الحيوية خصائص مضادة للجراثيم ومن المورينغا قد يساعد تمنع نمو الجراثيم المختلفة، ومحتواه B عالية من فيتامين يساعد على الهضم.

كيفية استخدام المورينجا

نحتاج بعض المكونات البسيطة التي تساعد في عمل المشروب للحصول على فوائده.





المكونات

ماء مغلي.

مسحوق أوراق المورينجا.

عسل أبيض.





طريقة عمل المورينجا

1- وضع مسحوق أوراق المورينجا في كوب التقديم، مع صب الماء المغلي فوقها.

2- وضع ملعقة مع العسل الأبيض في الكوب مع التقليب جيدا.

3- تغطية الكوب ثم شرب المشروب بعد دقائق.

ويمكن استعمال المورينجا بنفس الطريقة السابقة.





أضرار المورينجا