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مرأة

على الريق.. طريقة تحضير شاي المورينجا للتخسيس

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 07:37 م
طريقة تحضير شاي المورينجا
طريقة تحضير شاي المورينجا للتخسيس
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آية التيجي
تعتبر المورينجا عشب هندي مشتق من شجرة المورينجا أوليفيرا، وبخلاف  طريقة تحضير شاي المورينجا للتخسيس، يتم استخدام   المورينجا   في العديد من الوصفات والعلاجات الطبية كـ علاج للأمراض الجلدية والسكري والالتهابات، ولكن يعتقد في الحقيقة ان هناك طريقة تحضير شاي المورينجا للتخسيس ان تساهم بشكل كبير في فقدان الوزن.

وتعتبر طريقة تحضير شاي المورينجا للتخسيس من افضل الطرق التي يمكن لخسارة الوزن و إنقاص الوزن، بالإضافة إلى انه يعطي شعورا بالشبع لفترات طويلة، دون التأثير على الصحة العامة؛ حيث ان أوراق المورينجا غنية بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية القوية مثل البوليفينول.

يعد موطن المورينجا الهند وآسيا وأفريقيا، حيث يتم إعداد طريقة تحضير شاي المورينجا للتخسيس من أوراق شجرة المورينجا والتي لها قيمة غذائية عالية، وهي ايضا غنية بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة الأخرى؛ حيث ان لكل 3.5 أوقية (100 جرام)، تحتوي أوراق المورينجا على ما يقرب من :

البروتين: 27 جرام
الدهون: 6 جرام
الألياف: 34 جرام
السكر: 3 جرام
صوديوم: 1361 ملغ
الكالسيوم: 173٪ من القيمة اليومية (DV)
الحديد: 133٪ من القيمة اليومية
الزنك: 27٪ من القيمة اليومية
المغنيسيوم: 126٪ من القيمة اليومية
النحاس: 111٪ من القيمة اليومية
فيتامين أ: 176٪ من القيمة اليومية

وتحتوي طريقة تحضير شاي المورينجا للتخسيس على نسبة عالية من الفيتامينات ومضادات الاكسدة التي ترتبط بالمعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم، مما يجعلها أقل امتصاصًا من قبل جسمك .

وعن طريقة تحضير شاي المورينجا للتخسيس عبر غليه وإضافته إلى القرفة، وذلك للتغلب على طعمه الترابي، والإستفادة بمحتواه من مادة البوليفينول الموجودة بداخله لها خصائص مقاومة للسرطان وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض ، مثل أمراض القلب والسكري.

وتحمل طريقة تحضير المورينجا للتخسيس أحد أكثر المشروبات الفعالة في فقدان الوزن؛ حيث أبلغ العديد من الأشخاص عن نتائج إيجابية باستخدام هذه شاي المورينجا، وهذا على الأرجح هو السبب في أن الكثير من الناس يطلقون الآن على شاي المورينجا شاي فقدان الوزن. 

وتشير الدراسات إلى أن تحضير شاي المورينجا للتخسيس على الريق لا يتسبب في أي مضاعفات، ولكن يجب عليك استشارة ممارس الرعاية الصحية الخاص بك قبل تجربة مسحوق المورينجا أو مكملات جديدة أخرى.
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