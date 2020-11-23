على الريق.. طريقة تحضير شاي المورينجا للتخسيس

يعد موطن المورينجا الهند وآسيا وأفريقيا، حيث يتم إعداد طريقة تحضير شاي المورينجا للتخسيس من أوراق شجرة المورينجا والتي لها قيمة غذائية عالية، وهي ايضا غنية بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة الأخرى؛ حيث ان لكل 3.5 أوقية (100 جرام)، تحتوي أوراق المورينجا على ما يقرب من :





البروتين: 27 جرام

الدهون: 6 جرام

الألياف: 34 جرام

السكر: 3 جرام

صوديوم: 1361 ملغ

الكالسيوم: 173٪ من القيمة اليومية (DV)

الحديد: 133٪ من القيمة اليومية

الزنك: 27٪ من القيمة اليومية

المغنيسيوم: 126٪ من القيمة اليومية

النحاس: 111٪ من القيمة اليومية

فيتامين أ: 176٪ من القيمة اليومية





وتحتوي طريقة تحضير شاي المورينجا للتخسيس على نسبة عالية من الفيتامينات ومضادات الاكسدة التي ترتبط بالمعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم، مما يجعلها أقل امتصاصًا من قبل جسمك .





وعن طريقة تحضير شاي المورينجا للتخسيس عبر غليه وإضافته إلى القرفة، وذلك للتغلب على طعمه الترابي، والإستفادة بمحتواه من مادة البوليفينول الموجودة بداخله لها خصائص مقاومة للسرطان وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض ، مثل أمراض القلب والسكري.





وتحمل طريقة تحضير المورينجا للتخسيس أحد أكثر المشروبات الفعالة في فقدان الوزن؛ حيث أبلغ العديد من الأشخاص عن نتائج إيجابية باستخدام هذه شاي المورينجا ، وهذا على الأرجح هو السبب في أن الكثير من الناس يطلقون الآن على شاي المورينجا شاي فقدان الوزن.



