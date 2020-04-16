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هانى الناظر: مشروب المورينجا أقوى سلاح لتقوية مناعة الجسم .. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:33 ص
هانى الناظر
هانى الناظر
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شيرين عادل

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا ، إن هناك عدة خطوات بسيطة لزيادة المناعة والحصول على أكبر قدر من الإجراءات الوقائية ضد كورونا .


وكشف الناظر خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح" مع الإعلامية خلود زهران،  أن تناول مشروب المورينجا والذى يطلق عليه المشروب السحرى هو أقوى الأسلحة ضد فيروس كورونا نظرا لاحتوئه على أكبر قدر من الفيتامينات لتقوية المناعة . 

وأوضح  الدكتور هانى الناظر، أن  المورينجا  هو نبات عشبى يتم شرائه من العطار ، أو سلاسل المحلات التجارية ويتم تناوله بعد غليه بالماء الساخن للحصول على أكبر قدر من المناعة والحصول على الفيتامينات .

ولفت  ، إلى أن فيتامين  E لزيادة المناعة  يتم الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس باستمرار ، أما فيتامين C عن طريق تناول البرتقال ، الليمون .

وطالب استشارى الأمراض الجلدية، المواطنين باتباع جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بغسل الأيدى بالماء والصابون باستمرار والذى يعد السلاح الوحيد لمحاربة هذا الفيروس.




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