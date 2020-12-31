من مطبخك.. علاجات سريعة لتعرى جذور الأسنان

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الصبار

تعد معاجين الأسنان المحتوية على الصبار مفيدة للفم أيضًا. أظهر الباحثون أن الألوة فيرا كانت فعالة مثل معاجين الأسنان التجارية في تقليل البكتيريا المسببة للأمراض.²

ثبت أيضًا أن الصبار يساعد في الشفاء بعد جراحة اللثة. قد يؤدي التطبيق مع الجل إلى شفاء أولي أفضل وتقليل الانزعاج. إذا كانت لثتك مؤلمة أو منتفخة ، فقد تلاحظ الراحة باستخدام الصبار.

الشاي الأخضر





يساعد شرب الشاي الأخضر في تحسين الصحة العامة ، وهو بديل للقهوة يستمتع به كثير من الناس. ضع في اعتبارك إضافة حصتين كل يوم إلى نظامك الغذائي ولكن كن حذرًا إذا كنت حساسًا للكافيين. يحتوي كوب الشاي الأخضر على حوالي 28 مجم من الكافيين ، مقارنة بـ 96 مجم في فنجان القهوة



عجينة الكركم



المريمية





يمكن أن يقلل الشطف اليومي بغسول الفم من البكتيريا التي تسبب ترسبات الأسنان ويمكنك صنع غسول المريمية بنفسك في المنزل. أضف ملعقتين كبيرتين من المريمية الطازجة أو ملعقة صغيرة من المريمية المجففة إلى كوب أو اثنين من الماء المغلي. اتركه ينضج على نار هادئة لمدة 10 دقائق قبل تهدئته. يمكنك تخزينه في زجاجة وشطفه بكمية قليلة مرتين يوميًا لمدة 30 ثانية.





المياه المالحة





يتسبب الملح في ابتعاد السوائل عن الانتفاخ. إذا كنت بحاجة إلى علاج منزلي لخراج اللثة ، فإن الماء المالح الدافئ هو مكان جيد للبدء.



زيت الليمون





صودا الخبز







يمكن استخدام الكركم بعدة طرق لفوائد صحية وغذائية. تسمح إضافة التوابل إلى الطعام بالعمل مع العناصر الغذائية الأخرى. توفر المكملات الغذائية الفموية كمية ثابتة للجسم ، ولكن تأكد من استخدام شكل عالي الامتصاص لتحقيق أقصى فائدة.شطف زيت عشب الليمون سريع وسهل التحضير ، ولكنه يمكن أن يكون فعالًا. ما عليك سوى إضافة قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت الليمون إلى كوب من الماء ، ومضمض لمدة 30 ثانية ، والبصق. قد ترغب في تجربة قطرة واحدة فقط في البداية وزيادتها إذا لم تؤدي إلى تفاقم بطانة فمك.يمكنك صنع عجينة عن طريق خلط كمية صغيرة من صودا الخبز بالماء وتنظيف أسنانك برفق. يوفر هذا الملاط طريقة واحدة للتنظيف ، ولكن من المهم تضمين مركبات أخرى مضادة للبكتيريا.

المراجع



موقع



"coastdental"

كل ما لاتعرفينه عن علاج انحسار اللثة



موقع



guardiandirect



كل ما لا تعرفينه عن علاجات الاعشاب الانحسار اللثة



موقع

parodontaxarabia

كيف تحمى نفسك من انحسار اللثة







