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أخبار العالم

تحذير خطير من الحريري: لبنان ينهار بوتيرة سريعة.. ولابد من تشكيل الحكومة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:11 م
سعد الحريري
سعد الحريري
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شيماء مصطفى
أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، عن تمنياته بأن يتم الانتهاء من تشكيل حكومة، مؤكدا أنه لا يزال هناك تعقيدات واضحة والأكيد هو وجود وضوح في المشاكل السياسية الموجودة.

وأضاف الحريري خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء من قصر بعبدا، أن هناك وضوحا في المشاكل السياسية، لافتا: "أقول للبنانيين إنّ الانهيار يحتاج إلى حكومة اختصاصيين لوقفه".

وتابع: "يجب أن يعلم الجميع أن السياسيين لم يعد لديهم وقت وأن البلد ينهار بوتيرة سريعة"، مشيرًا إلى أن مع لحظة تشكيل الحكومة سيعملون جاهدين بقرارات سريعة وصعبة لإيقاف الانهيار بالتعاون مع الحلفاء والخارج.

ودعا الحريري إلى تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت، مطالبًا بأن تتكون من خبراء، وأعضاء تعارض في حال وجدوا أخطاء من أجل تحقيق مصلحة البلاد.

كان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وصل صباح اليوم الأربعاء، إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون.

والتقى الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أمس الثلاثاء، حيث جلس الثنائي لمدة ساعة وثلث ساعة، للحديث عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، إن اللقاء ركز على بحث جديد للحقائق، فضلا عن اقتراح لائحة أسماء ترضي الطرفين لجهة بُعدها عن الصفة الحزبية.

ولفتت المصادر إلى أن الحريري دخل القصر بدون حمل مظروف في يده، وناقش مع عون مسودته الحكومية الموجود بها بعض الاقتراحات التي استنتجها من حديث رئيس الجمهورية الأخير.

وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن من أبرز هذه الموضوعات البحث على حقيبتي وزارتي الداخلية والعدل، حيث إن الأولى لا يرغب الحريري بالتخلي عنها لأسباب عدة، والثانية يحتاجها جبران باسيل وزير الخارجية السابق.
 
وأوضحت المصادر أن الحريري غادر الحريري القصر الجمهوري بعد عدم حدوث اتفاق، لكن معتزما عقد لقاء ثانٍ اليوم، بعد أن يجري الرئيس عون مشاوراته حول التشكيلة، التي وبحسب المصادر باتت أقرب الى المعايير الموحدة وأصبحت (6/6/6) لا ثلث معطّلًا لأي طرف فيها.
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