أعراض التهاب جذور الأسنان.. وبهذه الطريقة يتم علاجه

قال الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا،

أنه في أول مراحل التهاب الجذور يتضرر لب السن بفعل العدوى البكتيرية ثم يبدأ اللب بالضمور تدريجيًا مما يسمح للبكتيريا بالتكاثر والانتشار.



وتابع سمير في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك،

أعراض التهاب جذور الأسنان ، تتمثل في الشعور بالألم عند تناول الطعام،

و الألم

عند تناول المشروبات الساخنة أو البارد، وألم عند العض أو المضغ، وتحرك الأسنان من مكانها.

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