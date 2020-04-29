فوائد العرقسوس.. يعالج السرطان وفعال لتسوس الأسنان

العرقسوس يعد عشبًا مهمًا في التقاليد الطبية الصينية، ويستخدم جذر عرق السوس لتهدئة مشاكل الجهاز الهضمي في حالات التسمم الغذائي، وقرحة المعدة، وحرقة المعدة، ويمكن لمستخلص جذر العرقسوس أن يسرع إصلاح بطانة المعدة ويعيد التوازن، ويرجع ذلك إلى الخصائص المضادة للالتهابات والمعززة للمناعة لحمض الجليكريزيك.





ومن أهم فوائد عرق السوس على الصحة...





الفوائد الصحية لجذر عرق السوس



يهدئ آلام المعدة بشكل كبير يحسن الجهاز التنفسي عند الاستخدام بشكل مستمر يقلل من الإجهاد بضورة عامة يساعد علاج السرطان يحمي البشرة والأسنان يهدئ المعدة بشكل قوي يساعد جيدا فى علاج الأسنان يلطف معدتك يحمى البشرة بشكل جيد





ينظف الجهاز التنفسي

العرقسوس لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي، ويمكن أن يساعد تناول العرقسوس كمكمل فموي الجسم على إنتاج مخاط صحي، وقد تبدو زيادة إنتاج البلغم غير بديهية لنظام القصبات الهوائية الصحي ومع ذلك، فإن العكس هو الصحيح، ويحافظ إنتاج البلغم النظيف والصحي على عمل الجهاز التنفسي دون انسداد المخاط اللزج القديم. ينصح بتناوللعلاج مشاكل الجهاز التنفسي، ويمكن أن يساعد تناول العرقسوس كمكمل فموي الجسم على إنتاج مخاط صحي، وقد تبدو زيادة إنتاج البلغم غير بديهية لنظام القصبات الهوائية الصحي ومع ذلك، فإن العكس هو الصحيح، ويحافظ إنتاج البلغم النظيف والصحي على عمل الجهاز التنفسي دون انسداد المخاط اللزج القديم.





يقلل من الإجهاد

بمرور الوقت يمكن أن يترك الإجهاد الغدة الكظرية مرهقًا من خلال إنتاج الأدرينالين والكورتيزول باستمرار، وبأستخدام عرق سوس يمكن أن تعطي الغدة الكظرية بعض الراحة، يمكن لمستخلص جذر عرق السوس أن يحفز الغدة الكظرية، مما يعزز مستوى الكورتيزول الصحي في الجسم.





يساعد فى علاج السرطان

تقول بعض الدراسات إن جذر العرقسوس يمكن أن يساعد في علاج سرطان الثدي و البروستات، كما تدمجه بعض الممارسات الصينية في علاج السرطان.





يستخدم جذر العرقسوس لتهدئة مشاكل الجهاز الهضمي في حالات التسمم الغذائي، وقرحة المعدة، وحرقة المعدة، يمكن لمستخلص جذر عرق السوس أن يسرع إصلاح بطانة المعدة ويعيد التوازن، ويرجع ذلك إلى الخصائص المضادة للالتهابات والمعززة للمناعة.





يمكن أن يقمع البكتيريا من النمو في الأمعاء، وهناك أيضًا بحث أظهر أن الأشخاص الذين يعانون من مرض القرحة الهضمية أو حرقة المعدة أو التهاب المعدة قد تحسنوا من الأعراض عند تناول العرقسوس.









يحمي بشرتك وأسنانك

ينصح باستخدام الجل الموضعي الذي يحتوي على العرقسوس لعلاج الإكزيما، ويمكن أن يكون العرقسوس علاجًا جلديًا ناجحًا بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا لهذا السبب، غالبًا ما يقترح ممارسو الصحة الشاملة تطبيق العرقسوس على تسوس الأسنان لقتل البكتيريا.





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التهاب الشعب الهوائية المزمن



هناك بعض الأدلة على أن جذر العرقسوس قد يبطئ تطور التهاب الشعب الهوائية المزمن المرتبط بالأشخاص الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن.





انقطاع الطمث وأعراض الدورة الشهرية

جذر العرقسوس هو علاج منزلي أساسي للنساء المصابات بتشنجات الدورة الشهرية ويعتقد أيضًا أنه يساعد في تخفيف العديد من الأعراض السلبية لانقطاع الطمث ، بما في ذلك الهبات الساخنة.





سر الهضم الوظيفي

عند استخدامه مع الأعشاب الأخرى، قد يساعد جذر عرق السوس في تخفيف ألم عسر الهضم الوظيفي (FD)، وهو اضطراب مزمن يتميز بعدم الراحة البطني العلوي.





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التهاب الكبد ج

قد يساعد Glycyrrhizin في علاج التهاب الكبد C، وهو فيروس يصيب الكبد بدون علاج ، يمكن أن يسبب التهاب الكبد C الالتهاب وتلف الكبد على المدى الطويل.





وأفاد الباحثون بأن العرقسوس يظهر نشاطًا مضادًا للميكروبات ضد التهاب الكبد C في عينات الخلايا وقد يبشر بالخير كعلاج مستقبلي لهذا الفيروس.





يستخدم الأطباء في اليابان العرقسوس لعلاج الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد الوبائي المزمن الذي لا يستجيب للعلاجات الأخرى، تشير نتائج الدراسات المعملية في اليابان إلى أنها قد تكون مفيدة في ذلك.





تسوس الأسنان

تشير بعض الأبحاث إلى أن العرقسوس قد يساعد في قتل البكتيريا في الفم التي تسبب تسوس الأسنان.





ومع ذلك، على الرغم من أن العرقسوس أظهر نشاطًا مضادًا للبكتيريا في بيئة المختبر، إلا أن الدراسات البشرية لم تثبت بعد أن لديها أي قوة لمكافحة التجاويف، وقدرتها على منع نمو البكتيريا عن طريق الفم تعني أن لديها إمكانات كعلاج تجويف في المستقبل.









الآثار الجانبية المحتملة لزيادة تناول عرق السوس





يمكن أن يؤدي الكثير من خلاصة جذر العرقسوس إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم ، مما يؤدي إلى ضعف العضلات. تسمى هذه الحالة نقص بوتاسيوم الدم.





وفقًا لبعض الدراسات، عانى الأشخاص الذين تناولوا الكثير من جذر العرقسوس في فترة أسبوعين من احتباس السوائل وتشوهات التمثيل الغذائي.





يمكن أن يسبب تناول الكثير من العرقسوس ارتفاع ضغط الدم والتورم وعدم انتظام ضربات القلب، تحاكي العديد من المنتجات الحديثة بنكهة العرقسوس النكهات الطبيعية للسوس، ولكن بعضها لا يزال مصنوعًا من حمض الجليكريزيك.





تم إدخال الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات إلى المستشفى بسبب ارتفاع ضغط الدم بعد تناول الكثير من العرقسوس.



