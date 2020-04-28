طريقة عمل العرقسوس خطوة بخطوة في 5 دقائق

مكونات العرقسوس

- كوب عرق السوس

- ربع ملعقة صغيرة كربوناتو

- ماء

طريقة تحضير العرقسوس

* يترك الخليط حتى يتغير لونه

* أضيفى الماء عند الاستخدام

فوائد العرقسوس





عرق السوس في تخفيف الآم عسر الهضم الناتج الشعور بعدم الراحة في الجزء العلوي من البطن، وأشارت دراسة أمريكية أن تناول جذور نبات العرقسوس، يُخفف من الأعراض المُصاحبة لعسر الهضم. يساعد تناول مشروب عصيرفي





فوائد العرقسوس في رمضان





العرقسوس من المشروبات اليومية الحاضرة على مائدة الإفطار طوال شهر رمضان المبارك، لما يحتويه على قيمة غذائية وفوائد من شأنها تقليل الشعور بالعطش، و يُنصح بالحفاظ على شرب كميات من عصير عرق سوس خلال شهر رمضان لتجنب الجفاف في فترة الصيام،



