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طريقة عمل العرقسوس خطوة بخطوة في 5 دقائق

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:50 م
طريقة عمل عرق سوس
طريقة عمل عرق سوس
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نهى هجرس
يتناول العديد من الأشخاص المشروبات على الإفطار، والكثير منهم يفضل تناول العرقسوس على وجبة الإفطار، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل العرق سوس 

مكونات العرقسوس

- كوب عرق السوس
- ربع ملعقة صغيرة كربوناتو 
- ماء 

طريقة تحضير العرقسوس

* يقلب العرقسوس بالقليل من الماء والكربوناتو

* يترك الخليط حتى يتغير لونه

* أضيفى الماء عند الاستخدام

فوائد العرقسوس

يساعد تناول مشروب عصير عرق السوس في تخفيف الآم عسر الهضم الناتج الشعور بعدم الراحة في الجزء العلوي من البطن، وأشارت دراسة  أمريكية أن تناول جذور نبات العرقسوس، يُخفف من الأعراض المُصاحبة لعسر الهضم.

فوائد العرقسوس في رمضان

العرقسوس من المشروبات اليومية الحاضرة على مائدة الإفطار طوال شهر رمضان المبارك، لما يحتويه على قيمة غذائية وفوائد من شأنها تقليل الشعور بالعطش، و يُنصح بالحفاظ على شرب كميات من عصير عرق سوس خلال شهر رمضان لتجنب الجفاف في فترة الصيام، 

فوائد عرق السوس للقولون

يساهم تناول مشروب العرقسوس في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي لدى من يعانون من الشعور بالإمساك المستمر.

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