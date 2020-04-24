لصحة أفضل.. جمال شعبان يكشف الممنوعين من تناول العرقسوس.. أهم النصائح للحفاظ على الوزن في شهر رمضان .. فوائد الياميش الصحية

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ياميش رمضان به علاج لـ سرعة ضربات القلب

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يفضل العديد من الأشخاص الحفاظ على وزنهم فى شهر رمضان، ومحاولة الحفاظ على النظام الغذائي بعد الصيام لساعات طويلة مسألة صعبة، أمام مغريات الأطعمة الدسمة والحلويات والعصائر، لذلك يعاني الكثير من مشكلة زيادة الوزن خلال شهر رمضان.

وأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن من بين الأشخاص الذين يحتاجون لعناية شديدة في فترة الصيام هم من يعانون مشاكل في عضلة القلب لأنها تؤثر على مختلف أجهزة الجسم.





وأشار "سعيد" إلى أن من بين أشهر مشاكل القلب هى سرعة ضربات القلب، حيث يشعر الإنسان بالخفقان ويمكن أن يحدث هبوط وإغماء بل يصل في بعض الأحيان لحد الموت.



