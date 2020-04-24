لصحة أفضل.. جمال شعبان يكشف الممنوعين من تناول العرقسوس.. أهم النصائح للحفاظ على الوزن في شهر رمضان .. فوائد الياميش الصحية

- استشاري تغذية:
ياميش رمضان به علاج لـ سرعة ضربات القلب
- عشان صحتك.. أهم النصائح للحفاظ على الوزن في شهر رمضان
- جمال شعبان يكشف الممنوعين من تناول العرقسوس
يفضل العديد من الأشخاص الحفاظ على وزنهم فى شهر رمضان، ومحاولة الحفاظ على النظام الغذائي بعد الصيام لساعات طويلة مسألة صعبة، أمام مغريات الأطعمة الدسمة والحلويات والعصائر، لذلك يعاني الكثير من مشكلة زيادة الوزن خلال شهر رمضان.
قال الدكتور سعيد متولى استشارى التغذية العلاجية، إن ياميش رمضان غنى بتشكيلة كبيرة من المكسرات والفواكه المجففة الممتلئة بالعناصر الغذائية المفيدة التى لو أحسنا استغلالها بالشكل الصحيح عادت على صحتنا بالنفع.
وأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن من بين الأشخاص الذين يحتاجون لعناية شديدة في فترة الصيام هم من يعانون مشاكل في عضلة القلب لأنها تؤثر على مختلف أجهزة الجسم.
وأشار "سعيد" إلى أن من بين أشهر مشاكل القلب هى سرعة ضربات القلب، حيث يشعر الإنسان بالخفقان ويمكن أن يحدث هبوط وإغماء بل يصل في بعض الأحيان لحد الموت.
وأكد "سعيد" أن الغذاء يلعب دورا كبيرا في صحة الانسان وعلاج الأمراض وأن علاج سرعة ضربات القلب يمكن تحقيقه من تناول بعض الاطعمة وفي مقدمتها الزبيب الموجود في ياميش رمضان.
وأوضح "سعيد" أن الزبيب يحتوى على كم كبير من البوتاسيوم مما يجعله فعالا في علاج سرعة ضربات القلب، ويمد كوبا واحدا منه الجسم بثلث احتياجه من البوتاسيوم.
ووفقًا لما قدمه بعض خبراء التغذية من نصائح فى الحفاظ على الوزن خلال شهر رمضان إليكم أبرزها.
يفضل التركيز على الأكلات التي تبقى في المعدة لفترات طويلة، وفي نفس الوقت تمد الجسم بالطاقة، مثل ملعقة صغيرة من العسل وعلبة زبادي وبيضة وجبنة قريش أو جبنة قليلة الملح والفول والسلاطة.
-الحرص على تجنب تناول الدقيق الأبيض والسكر الأبيض والأملاح في السحور.
-يجب الحفاظ على تناول الخضراوات التي تحتوي على الألياف مع تنويع الخضروات أثناء وجبة السحور، كالخيار والجزر والطماطم والفجل.
-تناول القليل من المشروبات التى تحتوى على الكافيين، واكتفي بكوبين بين الإفطار والسحور، فاستهلاك الكافيين المفرط قد يقود إلى الجفاف وبالتالي الشعور بالعطش.
تجنب تناول الحلويات الرمضانية في وجبة السحور.
العرقسوس من المشروبات الرمضانية التي تتميز بوجودها على مائدة الطعام في وجبة الإفطار، ولكنه خطر على بعض الحالات لما له من مخاطر صحية عليهم.
وكشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العرقسوس ممنوع على تلك الحالات وهم :
- مرضى ضغط الدم المرتفع.
- مرضى القلب.
- من يعاني من تسارع ضربات القلب.